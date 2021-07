Von Achim Wittich

Rottach-Egern. Alexander Rosen gehört bei der TSG Hoffenheim quasi schon zum Inventar. Ende 2010 hatte Rosen die Leitung der Nachwuchsabteilung beim Bundesligisten übernommen, seit Anfang April 2013 ist der 42-jährige zweifache Familienvater als Direktor Profifußball im Kraichgau angestellt. In Rottach-Egern beobachtet der gebürtige Augsburger mit viel Wohlwollen, wie TSG-Trainer Sebastian Hoeneß seine Profis bei sommerlich Temperaturen mit schweißtreibender Arbeit auf die neue Bundesliga-Saison vorbereitet.

Gut gelaunt begrüßt Rosen die kleine Medienrunde nach der zweiten Trainingseinheit der Mannschaft, wird dann aber beim Rückblick auf die vergangene Spielzeit ernster. "Ich gehe sehr fest davon aus, dass wir das, was wir im letzten Jahr mit Fremdeinschlägen erlebt haben, dass das in dieser Form einfach nicht mehr passieren wird. Das war außergewöhnlich – plus internationale Saison, plus erste Saison eines jungen Cheftrainers, da ist einiges auf uns eingeflogen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese fast durchgängig nicht beeinflussbaren Dinge noch einmal in gleicher Art vorkommen" sprudelt es aus Rosen heraus.

Florian Grillitsch ist begehrt. Foto: APF

Kramaric kein Schnäppchen

Wie keine andere Bundesliga-Mannschaft war "Hoffe" von Corona-Fällen betroffen und ein nicht unerhebliches Verletzungspech sorgte entscheidend dafür, dass am Ende ein nicht befriedigender elfter Tabellenplatz heraussprang. Jetzt soll alles besser werden. "Hier geht es richtig ab", findet Rosen und hat das Gefühl, dass die Mannschaft zeigen will: "Wir sind besser als 11." Rosen weiter: "Ich habe so ein Gefühl, es gibt eine leichte Unzufriedenheit und dass die Jungs etwas gut machen wollen."

"Ehrlicherweise etwas zu groß" sei der Kader momentan noch, der Konkurrenzkampf werde "immens sein", prophezeit er und schwups ist die Runde bei noch möglichen Zu- und Abgängen angelangt. Durch die Pandemie hat sich der Transfermarkt stark verändert und Rosen bringt es auf den Punkt: "Es gibt zu viel Angebot und zu wenig Nachfrage, das drückt den Preis". Fast alle Vereine würden Kader und Gehaltvolumen verkleinern, was sich entsprechend auf die Einkaufspolitik auswirkt.

"Es ist sehr wenig Bewegung, es sind aber noch sechs Wochen Zeit. Es wird noch ein bisschen was gehen. Dass über 30-Jährige für eine außerordentliche Ablöse wechseln, ist nicht mehr der Fall", sagt Rosen und fügt erklärend an: "Bitte da aber nicht von Ronaldo und so sprechen, das ist etwas anderes."

Beim Dorfverein geht es auch weniger um den 36-jährigen portugiesischen Superstar, der gerade EM-Torschützenkönig geworden und nun bester EM-Schütze aller Zeiten ist, als vielmehr um den kroatischen Stürmer Andrej Kramaric (30). Rosen sagt klipp und klar: "Dass sich da jemand ein Schnäppchen abholt, das kann er einfach nur vergessen." Will heißen: Selbst wenn es für den Vizeweltmeister nach Auslauf seines Vertrages im Sommer 2022 keine Kohle mehr geben wird, denkt "Hoffe" nicht daran, Kramaric ein Jahr früher quasi zu verschenken.

Andrey Kramaric ist begehrt. Foto: APF

"Er ist ja eh schon Mister Hoffenheim, wir können uns vorstellen, dass er das auch in den nächsten Jahren noch ist. Er hat’s bei uns auch gut und er braucht das. Dass sieht man ja bei der kroatischen Nationalmannschaft, wo er nicht ganz so einen Stellenwert hat", weist Rosen zutreffend darauf hin, dass sich Kramaric bei der Europameisterschaft nicht in den Vordergrund spielen konnte. Bei Leicester City sei dies ebenfalls nicht anders gewesen.

Und Florian Grillisch? "Er gehört zur Kategorie "Verkaufsspieler", sagt Rosen über den österreichischen Strategen: "Wenn da ein Spitzenklub kommt, dann kostet der." Rosen verhehlt nicht, dass es "tatsächlich um ihn herum schon Interesse" gäbe. Es bleibt spannend, ob Grillitsch und auch Kramaric weiter das Trikot der Kraichgauer tragen werden.

Beim Blick in die nahe sportliche Zukunft erhofft sich Rosen zum Abschluss des Gespräches, dass "Hoffe" endlich die Bude öfters trifft. "Wir wissen alle: ,Tor verändert Spielverlauf’", hält er eine alte Fußball-Weisheit parat. Und genau daran müssen die TSG’ler arbeiten. Denn: Gemessen an den Chancen, die sich 1899 erarbeitet, landen einfach viel zu viele Bälle nicht im gegnerischen Netz. Zu allem Übel flutschen hinten dafür viel zu viele vermeidbare bei Torwart Oliver Baumann rein. Es kann nur besser werden in der Saison 2021/22 – mit, oder ohne Kramaric und Grillitsch.