Von Achim Wittich

Zuzenhausen. Eine Woche nach dem bitteren 0:2 gegen den FSV Mainz 05 erwartet 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Bielefeld ein Gegner, der mit ähnlichen Waffen kämpft, wie die Rheinhessen. TSG-Trainer Sebastian Hoeneß meint es nicht abschätzig, wenn er sagt: "Das ist schon ähnlich, die Art und Weise, wie sie Fußball interpretieren. Es ist eine einfache Art zu spielen. Sie versuchen den Ball schnell in die gegnerische Hälfte zu kriegen und dann ihre Körperlichkeit ins Spiel zu bringen."

Die Woche stand ganz im Zeichen der Aufarbeitung. "Definitiv ein Faktor war das Thema körperliche und mentale Frische", erklärt Hoeneß und sieht in den zahlreichen Länderspielabstellungen durchaus einen Grund für den schwachen Auftritt. Da seine Profis nach Platz elf in der Vorsaison in diesen Tagen jedoch nicht international gefordert waren, sollten sie bei den Ostwestfalen ausgeruht genug sein, um Wiedergutmachung zu betreiben.

Bebou wieder ein Kandidat

Dafür kann Hoeneß wohl auch wieder auf Ihlas Bebou zurückgreifen. Der Stürmer war an Corona erkrankt und ist laut Hoeneß "ein Faktor für das Spiel". Ob der 27-Jährige allerdings von Beginn an auflaufen wird, wollte Hoffenheims Coach am Donnerstag in Zuzenhausen nicht verraten.

Neben Bebou zählte Hoeneß mit Pavel Kaderabek, Florian Grillitsch, Diadie Samassekou und Christoph Baumgartner vier Profis auf, die zuletzt nicht in der Anfangsformation standen, diesmal aber gute Chancen haben. Defensivmann Kevin Akpoguma brennt ebenfalls wieder auf einen Einsatz.

Nicht mit dabei sein werden weiter Benjamin Hübner und Ermin Bicakcic. Bei "Eisen Ermin", der bei den Fans äußerst beliebt ist, läuft der Heilungsprozess nach seinem Kreuzbandriss vor einem Jahr nicht nach Plan. "Der Verlauf ist nicht so, wie wir uns das alle wünschen. Er ist im Aufbautraining, hat immer mal wieder kleinere Rückfälle", gestand Hoeneß ein. Der 31 Jahre alte Bicakcic hatte sich beim 4:1-Triumph der Kraichgauer gegen den FC Bayern München Ende September 2020 die schwere Verletzung zugezogen.

"Ich bin sehr optimistisch, dass wir ihn in naher Zukunft auf dem Platz sehen, weil er ein unermüdlicher Kämpfer ist", glaubt Hoeneß dennoch fest daran, dass der bosnischen Nationalspieler bald den Sprung zurück ins Team schafft.

Auch Kapitän Benni Hübner muss weiter viel Geduld aufbringen und hat seit über einem Jahr kein Pflichtspiel bestritten. "Recht zügig" sieht Hoeneß den 32-jährigen Abwehrchef wieder auf dem Trainingsplatz stehen. Wegen einer komplizierten Sprunggelenkverletzung und neu hinzugekommenen Rückenproblemen befindet sich Hübner länger in der Warteschleife, als von ihm erhofft.

Das alles allerdings soll am Samstag keine entscheidende Rolle spielen, Hoeneß gibt sich angriffslustig. "Wir wollen den Anschluss halten und oben dabei bleiben", gibt er die Marschroute für das Gastspiel des Tabellenneunten beim Rangvierzehnten vor. Bis zur nächsten Länderspielpause Anfang Oktober geht es für Hoeneß nun darum "zu punkten". Nach der Partie in Bielefeld kommt mit dem VfL Wolfsburg der aktuelle Tabellenführer nach Sinsheim, der bisher alle seine vier Bundesligabegegnungen für sich entschieden hat.

Gegen spielstarke Teams wie die Niedersachsen tun sich die Hoffenheimer leichter. Doch zuerst muss diesmal wieder ein Gegner bezwungen werden, der Fußball mehr arbeitet, denn spielerisch glänzt. Haben die Kraichgauer aus den Fehlern im Spiel gegen die "Meenzer" die richtigen Lehren gezogen?