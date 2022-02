Von Nikolas Beck

Sinsheim. David Raum ist ein gefragter Mann. Das Trikot des Hoffenheimer Neuzugangs, der sich binnen weniger Wochen vom Zweitliga- zum Nationalspieler gedribbelt und geflankt hat, steht bei TSG-Fans hoch im Kurs. So hoch, dass sich am Sonntagabend einer der offiziell 10.000 Zuschauer zu einem unmoralischen Angebot hinreißen ließ: "Tausche Cousine gegen Trikot" stand auf dem Plakat, mit welchem dem 23-jährigen Linksfuß das begehrte Souvenir abgeluchst werden sollte.

Freilich bedurfte es nicht mal des aufgemalten Smileys, um die Ernsthaftigkeit des angepeilten Tauschgeschäfts zu entlarven. Raum konnte jedenfalls drüber schmunzeln – und schrieb zumindest fleißig Autogramme. Ohne Gegenwert natürlich.

Die drei Punkte, die "Hoffe" beim 2:0 gegen Bielefeld eingefahren hatte, waren für Raum an diesem Abend Lohn genug. Zumal der linke Joker daran entscheidenden Anteil hatte. Auf seiner Seite war er praktisch nicht zu stoppen. Das wichtige 1:0 bereitete er dann aber mal über rechts vor. Seine maßgenaue Flanke wuchtete Benjamin Hübner in die Maschen.

Ausgerechnet Hübner.

"Mega zufrieden" und "mega glücklich" seien er selbst, aber auch das ganze Team, sagte der Kapitän im TV-Interview. Das Dauergrinsen im Gesicht des 32-Jährigen wollte auch nicht weichen, als er auf die erst im Januar zu Ende gegangene über anderthalbjährige Verletzungspause angesprochen wurde: "So ein Tag wie heute entschädigt für fast die ganze Zeit vorher."

Für "Hübi" war es eine perfekte Woche. Am Donnerstag wurde der auslaufende Vertrag verlängert, am Sonntag stand er zum dritten Mal hintereinander in der Startelf – und belohnte sich in seinem insgesamt 100. Pflichtspiel für die TSG mit seinem ersten Bundesliga-Tor seit 2019.

Über seine Verlängerung habe Hübner gar nicht lange nachgedacht: "Ich war vielmehr damit beschäftigt, wieder fit zu werden." Jetzt wolle der Abwehrchef künftig auch mal wieder über die volle Distanz auf dem Feld stehen – diesmal war nach 74 Minuten Feierabend unter stehenden Ovationen – und "vielleicht das eine oder andere Tor mehr schießen".

Dass es Hübner war, der seine Farben in Front brachte, führt zwangsläufig zum Haar in der Suppe, wenn man das am Sonntagabend suchen wollte. Über die Chancenverwertung werde man jedenfalls noch sprechen müssen, kündigte Trainer Sebastian Hoeneß an.

24 zu 8 Torschüsse und 13 zu 3 Ecken standen am Ende in der Statistik. Mindestens eine Handvoll exzellenter Konterchancen vergab "Hoffe" leichtfertig. "Vorne hätten wir natürlich die eine oder andere Chance mehr machen müssen", räumte auch Raum ein. Von daher sei es umso wichtiger gewesen, "dass endlich mal wieder die Null stand". Raum: "Im Endeffekt hat es gereicht für drei Punkte, deshalb sollten wir jetzt auch nicht zu streng mit uns sein." Keine Widerrede. Nach davor vier Pflichtspielniederlagen hintereinander kletterte Hoffenheim wieder auf Rang fünf – und ist mittendrin im Kampf um Europa.

Nach dem 22. Spieltag blickte man in Sinsheim also rundum in zufriedene Gesichter. Und wer kein Trikot ergattern konnte, der musste sich ebenfalls nicht grämen. Im Fanshop gibt es das Heimjersey aktuell zum reduzierten Preis – und den Namen vom "Man of the Match" Hübner sowie dessen Rückennummer 21 als Gratisflock obendrauf. 49,95 Euro macht das dann. Die Cousine gibt vielleicht sogar ein bisschen was dazu.