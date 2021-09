Von Achim Wittich

Zuzenhausen. Dennis Geiger macht am Donnerstag am Trainingszentrum in Zuzenhausen einen gelösten Eindruck. Der 27-jährige Mosbacher hat vor der Länderspielpause beim unglücklichen 2:3 der TSG Hoffenheim bei Borussia Dortmund über 80 Minuten eine starke Partie geliefert. Nach vielen Verletzungen möchte der 1,73 Meter große Dampfmacher in dieser Saison wieder durchstarten und erläutert im RNZ-Gespräch, warum die Partie an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FSV Mainz 05 ein harter Brocken für "Hoffe" werden könnte.

Dennis Geiger, beim BVB standen Sie zum ersten Mal in der Anfangsformation. Klappt es damit gegen die Mainzer wieder?

Als Spieler will man ja immer spielen. Natürlich ist es bei mir immer eine besondere Situation, wo man sich auch dann mit der medizinischen Abteilung und dem Trainer absprechen muss. Aber wenn ich mich so fühle wie ich mich im Moment fühle – und ich fühle mich gut und habe keine Probleme – dann will ich natürlich auch spielen.

Bei wie viel Prozent Ihrer Leistungsfähigkeit sehen Sie sich nach Ihrer Verletzungshistorie?

Gegen Dortmund habe ich mich sehr gut gefühlt, auch überraschend gut für die lange Zeit. Auch im Training, ich fühle mich eigentlich topfit für den Zeitraum, den ich jetzt wieder raus war.

Der Konkurrenzkampf ist groß in diesem Jahr in Hoffenheim. Wo sehen Sie Ihre Position, wo spielen Sie am liebsten?

Auf der Sechs. Wir spielen ja eh mit zwei Sechsern momentan, von daher möchte ich einer von den beiden sein.

Wie schätzen Sie die Mainzer ein, wie wird es laufen?

Wie es laufen wird, weiß ich natürlich nicht. Ich glaube, dass wir wissen, dass Mainz in den letzten Monaten sehr, sehr stark war, eine der besten Mannschaften der Rückrunde. Dass sie sehr, sehr eklig spielen, sehr aggressiv, viel auf zweite Bälle gehen und zweikampfstark sind. Darauf müssen wir uns einstellen. Es wird ein schwieriges Spiel und auf jeden Fall nicht leicht. Wir müssen die Duelle und auch den Kampf annehmen, den es wahrscheinlich geben wird. Wenn wir uns darauf vorbereiten und auch vom Kopf her bereit sind, glaube ich, dass wir die drei Punkte hier lassen.

Ihr Tipp?

2:1.