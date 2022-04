Sinsheim (dpa) - Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim geht das baden-württembergische Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg mit zwei Veränderungen an. Im Vergleich zum 2:2 bei Eintracht Frankfurt beginnen an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) anstelle von Jacob Bruun Larsen und Stefan Posch, der eine Gelbsperre absitzt, Pavel Kaderabek und Christoph Baumgartner.

Gäste-Trainer Christian Streich baut seine Startelf nach dem 3:3 gegen Borussia Mönchengladbach ebenfalls auf zwei Positionen um. Die beiden Offensivkräfte Woo-Yeong Jeong und Ermedin Demirovic sitzen zunächst auf der Bank. Mit Manuel Gulde kommt ein weiterer Verteidiger ins Team, und in der Sturmspitze darf Lucas Höler ran. Nils Petersen kehrt nach überstandener Krankheit wieder in den Kader zurück. Für beide Mannschaften geht es noch um die europäischen Plätze.

Update: Samstag, 30. April 2022, 21.16 Uhr

Das Baden-Duell um Europa in Sinsheim

Sinsheim (dpa/lsw) Im Kampf um die europäischen Plätze steht für die TSG 1899 Hoffenheim und den SC Freiburg am Samstag (18.30 Uhr/Sky) ein spannendes Duell bevor. Beide Mannschaften wollen am 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga wichtige Punkte für den Einzug ins internationale Geschäft sammeln. Während es für die TSG wohl nur noch um die Europa League oder Conference League geht, ist Pokalfinalist Freiburg noch in der Verlosung um die Königsklasse. Im Januar waren die beiden Clubs bereits im DFB-Pokal aufeinandergetroffen, damals siegte Freiburg mit 4:1. Mit einem Sieg würden die Breisgauer vorübergehend auf Champions-League-Rang vier springen.