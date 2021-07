Von Christoph Ziemer

Heidelberg. Sie ist wieder da. Lange war Laura Philipp von der sportlichen Bildfläche verschwunden. Ein schönes Gefühl sei es gewesen, in Heidelberg endlich wieder ihren Konkurrentinnen davonzueilen: "Wenn man vorne ist und gejagt wird, spornt das einen erst recht an, richtig Gas zu geben", sagt die 34-jährige Weltklasse-Triathletin über ihren dritten Triumph in Heidelberg. Einer Strecke, die sie liebt wie kaum eine zweite im Triathlon-Kalender. Sie wohnt immer noch in Neckargemünd und trainiert regelmäßig auf dem Originalkurs.

Bis auf ihre erste Teilnahme hat Laura Philipp bei jedem ihrer vier Starts in Heidelberg gewonnen. Am Sonntag hat ihr dabei auch ein Privileg geholfen, das während der Pandemie nur für Profisportler gültig war: Für die Top-Athleten blieben die Schwimmhallen im gesamten Winter offen – ein entscheidender Vorteil gegenüber den Hobby-Triathleten. Bis auf drei Monate im ersten Lockdown konnte die 34-Jährige ihr Trainingsprogramm auch in der kalten Jahreszeit voll durchziehen.

Dann aber kam erst die dritte Welle, gleich danach folgte eine lästige Hüftverletzung. Wie alle Triathleten ist Laura Philipp froh, dass der HeidelbergMan überhaupt stattfinden konnte. "Die Leute lechzen einfach wieder nach Wettbewerben", weiß Martin Schmidt. Der Rennleiter hat in Heidelberg nichts dem Zufall überlassen. Schon im Januar war dem 49-Jährigen trotz stark steigender Infektionszahlen klar, dass der Lauf stattfinden würde – trotz Einschränkungen durch das Hygienekonzept: "Wir wollten einfach zeigen, was man alles während einer Pandemie auf die Beine stellen kann", sagte der Renndirektor: "Wir konnten uns zu jederzeit auf die Stadt verlassen, auch der Kontakt zur Polizei und den Rettungskräften war top."

Der pandemiebedingte, zeitversetzte "Rolling Start" im Wasser war aber auch für die erfahrene Athletin Neuland. Geholfen habe, sich darüber im Vorfeld nicht allzu viele Gedanken zu machen, sagt Philipp: "Manchmal hilft da einfach nur die Flucht nach vorne." Man kann ohne Übertreibung sagen, dass dieser Plan aufgegangen ist. Für die Dreifach-Siegerin von Heidelberg war der Sieg in der Heimat ohnehin nur der Auftakt zu einem wesentlich ehrgeizigeren Ziel: Beim Ironman auf Hawaii soll für die Viertplatzierte von 2019 diesmal ein Podestplatz her. "Wenn du so knapp daran vorbeischrammst, hast du natürlich Blut geleckt", lacht Philipp.

Drei Wochen Höhen-Trainingslager in St. Moritz haben sie wieder fit gemacht. Bei der Triathlon-EM im August muss sie sich aber erst noch für den Saisonhöhepunkt qualifizieren. Nun aber heißt erst einmal: Urlaub in der guten, alten Heimat.