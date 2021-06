Froh, in St. Pölten endlich wieder am Start gewesen zu sein: Triathlet Christian Trunk. F: im

Von Florian Hartmann

Heidelberg. Es war ein schwieriges Jahr für Christian Trunk. "Ich bin nicht nur einmal in ein Loch gefallen", berichtet der Triathlet, "der Sport ist einfach mehr als nur Training und 20 Monate ohne Wettkampf schlagen schon manchmal auf die Psyche." Er räumt ein: "Ich habe mich teilweise wie im Hamsterrad gefangen gefühlt."

Trunk ist 27 Jahre alt, wohnt in Heidelberg und ist im Triathlon als Einzelsportler aktiv. Nachdem er sich seit September 2019 coronabedingt nicht mehr mit seinen Konkurrenten messen konnte, stand kürzlich das erste Rennen der Saison im österreichischen St. Pölten an. Auch wenn der Wettkampf für den gebürtigen Schloßauer nicht ganz nach Plan verlief, zeigt er sich dennoch erleichtert: "Ich bin einfach sehr froh, dass es wieder losgeht. Gerade nach der langen Pause war ich natürlich sehr motiviert, endlich wieder an den Start gehen zu dürfen."

Das Corona-Jahr hat allerdings auch bei ihm Spuren hinterlassen. "Ich konnte drei Monate lang gar nicht schwimmen und habe über das Jahr verteilt nur etwa die Hälfte der anvisierten Trainingskilometer absolvieren können, das merke ich", erzählt er, "natürlich habe ich es aber auch finanziell gespürt, obwohl ich meinen Sponsoren, die mir die Treue gehalten haben, sehr dankbar bin."

Trunks Leidenschaft für den Triathlonsport hat sich schon in der Schule entwickelt, der Heidelberger war in der Oberstufe vor allem in den Ausdauerläufen auffällig gut. Schließlich war es sein Lehrer, der ihn für die Sportart begeisterte. Anfangs stellte sich vor allem das Schwimmen als große Herausforderung dar, was ihn zunächst auch vom Triathlon abbrachte. Nach einem Jahr Pause wollte es Trunk aber noch mal wissen und setzte sich drei Monate lang intensiv mit der Teildisziplin im Wasser auseinander, der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten.

Start lief anders als erwartet

Seit etwa einem Jahr ist Trunk nun Vollprofi, 2020 sollte als solcher seine erste Saison starten. Tat sie auch – allerdings ohne Wettkämpfe.

Den Schritt zu gehen, sein Hobby zum Beruf zu machen, war keine leichte Entscheidung. "Als es damals um die WM-Qualifikation ging, habe ich mir Gedanken um die Finanzierung gemacht und wollte meinen Eltern und Großeltern nicht auf der Tasche liegen." Trunk ging selbst auf Sponsorenakquise und unterschrieb 2016 seine ersten Verträge.

Nun trainiert er täglich dreimal und kommt in der Woche auf knapp 30 Trainingsstunden, aber auch das Essen spielt eine entscheidende Rolle. "Ich achte schon auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung, finde aber auch, dass man in gewisser Weise auf seinen Körper hören muss”, erklärt der Triathlet.

Die Corona-Zeit versuchte er auch für anderweitige Projekte zu nutzen: Im April vergangenen Jahres setzte sich der Heidelberger zusammen mit seinem Bruder Andre auf das Fahrrad und brachte Geschenke, die er zuvor bei seinen Sponsoren und anderen regionalen Unternehmen gesammelt hatte, zu Pflegern und Pflegerinnen in insgesamt sechs Heimen. Trunk schloss außerdem sein Lehramtsstudium mit dem Staatsexamen ab und gründete mit seinem Bruder die Agentur "A-Team Sportsmanagement".

"Zunächst wirkt es vielleicht ein bisschen komisch: Alles macht zu und wir gründen ein Unternehmen”, meint der 27-Jährige, "aber wir finden, dass es keinen besseren Zeitpunkt gab, denn jetzt können wir uns in Ruhe damit befassen und langsam Strukturen reinbringen." Das Brüderpaar ist derzeit hauptsächlich auf Triathleten fokussiert. Geplant ist aber, in Zukunft auch andere Sportler aus verschiedenen Bereichen unter Vertrag zu nehmen.

In der kommenden Woche zieht Christian Trunk zusammen mit seiner Freundin für ein halbes Jahr nach Spanien. Nach den oft monotonen Tagen in Heidelberg sucht der 27-Jährige im spanischen Girona nach Abwechslung und hofft, sich weiter verbessern zu können, um sich irgendwann sein großes Ziel, von einer Teilnahme beim Ironman auf Hawaii erfüllen zu können.