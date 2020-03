Von Achim Wittich

Neckargemünd. Normalerweise wollte Laura Philipp am letzten März-Sonntag 2020 mit einem Sieg beim Ironman Südafrika ihre Qualifikation für den Saisonhöhepunkt der Langdistanz-Triathleten im Oktober auf Hawaii klar machen. Doch was ist in diesen Coronavirus-Tagen schon normal? Die 32-jährige Neckargemünderin wird am 29. dieses Monats jedenfalls nicht 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer mit dem Rad unterwegs sein und abschließend 42,195 Kilometer laufen. "Für mich war schon länger klar, dass ich dieses Rennen nicht machen werde, auch wenn es stattgefunden hätte", sagt die sympathische Ausdauerathletin, eine der Besten ihrer Zunft im Lande.

Training ins ...

Doch nun ist guter Rat teuer, denn es steht noch nicht fest, ob es in diesem Jahr überhaupt noch Rennen geben wird und wenn ja, zu welchem Zeitpunkt. Für eine Profisportlerin wie Laura Philipp, die nur wenige Male in der Saison auf sich aufmerksam machen – und damit auch ihre Sponsoren bedienen können – eine existenzielle Angelegenheit. "Ich habe einen Job, der davon abhängig ist, dass in der Welt alles funktioniert", sagt Philipp, die nun ihre Präsenz in den sozialen Medien, unter anderem mit selbstgedrehten Videos, verstärken und auf diese Art und Weise ihren Geldgebern gerecht werden möchte.

Doch was macht eine Athletin, die sich vom Trainingsaufbau her gerade noch auf den ersten Höhepunkt der Saison eingestellt hat, in dieser Zeit der Ungewissheit? Laura Philipp gesteht ehrlich: "Bei mir war zunächst schon etwas die Luft raus, und ich habe mich gefragt, wofür ich eigentlich noch so hart trainieren soll."

Die Viertplatzierte des legendären Wettkampfs auf Hawaii im Vorjahr – Philipp schaffte diese Top-Platzierung gleich bei ihrem Debüt und trotz großer Verletzungsprobleme in der gesamten Saison – hat sich gezwungenermaßen dazu entschieden, die Füße erst einmal etwas ruhiger zu halten. "Wir Triathleten können nicht das ganze Jahr in Hochform sein", erklärt sie und verbringt deshalb weitaus weniger Zeit beim Indoor-Training im eigenen Keller und draußen bei den Rad- und Laufeinheiten.

... Ungewisse hinein

Die erste Teildisziplin ihrer Sportart fällt momentan eh ganz flach. "Ich weiß ja gar nicht, ob ich vielleicht erst in drei Monaten wieder mit Wasser in Kontakt kommen kann", sagt sie dann doch leicht frustriert und versucht, "eine gewisse Grundfitness zu halten", um dann bei einer eventuellen Freigabe von Rennen relativ schnell wieder auf höchstem Niveau zu sein.

Für die beiden Ironmen im Juli in Frankfurt und Roth sieht es aber ihrer Meinung nach nicht gut aus. Und auch der Klassiker auf Big Island könnte nach hinten verschoben werden. Wie die Qualifikation dafür dann aussehen soll, steht in den Sternen. Auch Philipp bleibt nichts anderes übrig, als dem Motto zu folgen: "Ich versuche alles, um fit und gesund zu bleiben". Dabei rät sie allen Hobbysportlern, zwar weiter in Bewegung zu bleiben, aber ihr Trainingspensum nicht zu überziehen. Denn leider könnte das Coronavirus dafür sorgen, dass der Körper über Kraftreserven verfügen muss.