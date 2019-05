Heidelberg. (OK) Mit 77 Jahren ist Ute Stocker verstorben, ein großer Verlust für den Hockey-Club Heidelberg. Ute Stocker stammte aus der Hockey-Dynastie der Familie Peter, die seit den 1930-er Jahren maßgeblich das Heidelberger Hockey prägte.

Ihr Vater August und dessen Bruder Heinrich waren Nationalspieler und Olympia-Teilnehmer, ihr Bruder Michi Peter war der weltbeste Hockeyspieler und Olympiasieger 1972 in München. Ihre Schwester Helga betrieb diesen Sport ebenso wie ihre drei Kinder. Ihre eigenen Erfolge in der aktiven Zeit waren zwar nicht so großartig wie die des Bruders, aber umso wichtiger wurde sie für den HCH in der Zeit danach.

Ute Stocker war 23 Jahre lang Jugendwartin des Klubs. In ihre Amtszeit fiel der deutsche Meister-titel der A-Knaben. Ihre Arbeit wurde 1998 mit dem "Grünen Band" der Deutschen Sportjugend und der Dresdner Bank belohnt. Weitere Jahre wirkte sie als Vizepräsidentin des HCH, der ihre Verdienste mit der goldenen Ehrennadel würdigte - ebenso wie der Hockey-Verband Baden Württemberg, in dessen Verleihungsprotokoll sie liebevoll als "äußerst aufopferungsbereite Hockey-Verrückte" charakterisiert wurde.

Dass bei all diesen Verdiensten um den Hockeysport ihre Familie nicht zu kurz kam, bezeugen ihr Ehemann Dieter Stocker und ihre drei Kinder Sabine, Katrin und Christian. Dass sie vor ihrer Hockey-Karriere 1958 im Team des SV Nikar Heidelberg deutsche Meisterin in der 4 x 100-m-Rückenstaffel war, darf nicht unerwähnt bleiben.

Neben diesen sportlichen Meriten hat sich Ute Stocker das Herz ihrer Mitmenschen vor allem durch ihre Fröhlichkeit erworben, die sie auch in Stresssituationen bewahrte. Sie besaß die wunderbare Gabe, auch über sich selbst lachen zu können. Niemals wirkte sie unnatürlich oder gekünstelt. Wenn ihr Fehler unterliefen, stand sie dazu, Unehrlichkeit und Lügen waren ihr zuwider. Heidelbergs Sport und der HCH haben einen Menschen mit großem Herz verloren.