Von Maik Rosner

Leipzig/München. Die Uhrzeit kündete von fast schon flirrender Verzückung, zumindest kam sie für den FC Bayern recht ungewöhnlich daher. Meist versendet der deutsche Branchenführer seine Pressemitteilungen penibel zur vollen Stunde. Doch nun vermeldete der Verein am Dienstag um 10.42 Uhr, dass Julian Nagelsmann am 1. Juli die Nachfolge von Hansi Flick antreten wird. Dessen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 wird aufgelöst. Für Flick, seit November 2019 Chefcoach beim FC Bayern, ist damit der gewünschte Weg frei, um nach der EM die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw antreten zu können. Eine Ablöse wird nun nicht fällig. Diese hatte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) stets ausgeschlossen. Ob Flick auf Gehalt oder Prämien verzichtet oder anderweitige Entschädigungen geleistet werden, teilte der FC Bayern selbstredend nicht mit.

Was Nagelsmann anging, wirkte es derweil ein bisschen, als könne es den Bayern gar nicht schnell genug gehen, die frohe Kunde zu überliefern, die sich am Montag schon angedeutet hatte. Es schien, als sei am bajuwarischen Hofe eine sich anbahnende Traumhochzeit perfekt geworden, von der das Volk schnellstmöglich unterrichtet werden soll. Es war, als seien der aufstrebende und umschwärmte Prinz Nagelsmann, 33, und die Monarchen-Familie des ruhmreichen FC Bayern, 121, in großer Eile und bis über beide Ohren ineinander verliebt aufeinander zugelaufen. Für dieses Bild sprach auch, dass sie sich vertraglich gleich derart fest in die Arme schlossen. Das Arbeitspapier von Nagelsmann sieht fünf gemeinsame Jahre bis zum 30. Juni 2026 vor. Flick erhielt immerhin offizielle Danksagungen für die bisher sechs Titel.

"Allein schon Julians Vertragslaufzeit zeigt, wie sehr er sich mit dem FC Bayern identifiziert", sagte Vorstand Oliver Kahn und verwies damit auf Nagelsmanns große Sympathie für den Verein seit seinen Kindheitstagen in Landsberg am Lech unweit von München. Er sei überzeugt, dass man "sehr erfolgreich" zusammenarbeiten werde, so Kahn weiter. Am 1. Januar 2022 wird Kahn die Geschäfte von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vollständig übernehmen, der in der Mitteilung nicht zitiert wurde. Es war ein Hinweis darauf, dass Nagelsmann schon als Kahn-Personalie wahrgenommen werden soll. Nagelsmann selbst, dem Bayerns Präsident Herbert Hainer eine bereits "beeindruckende Laufbahn" attestierte, berichtete am Dienstagnachmittag von sehr schnell abgeschlossenen Telefongesprächen über seinen Wechsel. "Recht kurz und schmerzlos" seien die Unterredungen gewesen, sagte Nagelsmann auf der Videokonferenz von RB Leipzig.

Das lag auch daran, dass sich die Parteien von vornherein sehr einig waren, miteinander arbeiten zu wollen. "Ohne dass ich das schriftlich habe, weiß ich, was auf mich zukommt", erzählte Nagelsmann. Bedenken vor der Arbeit mit dem Starensemble habe er nicht. Sondern schlicht "Respekt", aber auch "Überzeugung", wie vor jeder neuen Aufgabe. Den Leipzigern versprach er, sich zum Abschied um den Gewinn des DFB-Pokals zu bemühen. Für den Umzug zu seiner bereits bei München wohnenden Familie, werde er "keinen Bus mieten und noch ein paar Spieler einpacken", wie er scherzte.

Leipzigs Innenverteidiger Dayot Upamecano, 22, hatten die Bayern allerdings schon zuvor für 42,5 Millionen Euro Ablöse für die kommende Saison verpflichtet. An zwei sehr wichtigen Positionen haben sie damit Löcher in die Belegschaft des Konkurrenten gerissen. Zudem verriet Nagelsmann, dass er auch seine langjährigen Assistenten Benjamin Glück und Timmo Hardung mit nach München nehmen werde. Doch noch mehr Überläufer in die bayrische Landeshauptstadt soll es nicht geben. "Alles andere kostet dann nochmal 30 Millionen", witzelte RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff, der zuvor schon über die Rekordablöse für Nagelsmann angemerkt hatte: "Für 23 Millionen hätten wir ihn nicht gehen lassen."

Unabhängig von der genauen Summe darf als gesichert gelten, dass Nagelsmann nun als teuerster Trainer der Welt in den Hitlisten steht. Vor dem Portugiesen André Villas-Boas, der 2011 mit ebenfalls 33 Jahren vom FC Porto zum FC Chelsea ging und rund 15 Millionen Euro Ablöse gekostet haben soll.

Die hohe Ablöse und die lange Vertragslaufzeit bedeuten einen großen Vorschuss an Vertrauen und zugleich wohl auch, dass sie sich in München absichern wollen gegen die neuen Gegebenheiten auf dem Trainermarkt mit den zunehmenden Abwerbungen. Vor allem aber bedeutet die langfristige Vereinbarung, dass sie mit Nagelsmann nun jene Ära planen, die Flick von manchen zugetraut worden war. Vielleicht stellt sich diese für Flick nun als Bundestrainer ein.

Update: Dienstag, 27. April 2021, 19.58 Uhr

Julian Nagelsmann mit FC Bayern einig

München. (dpa) Der FC Bayern hat Julian Nagelsmann als neuen Trainer zur kommenden Saison verpflichtet und den vorzeitigen Abschied von Trainer Hansi Flick zum Ende dieser Spielzeit bestätigt. Der 33-jährige Nagelsmann erhält beim deutschen Rekordmeister einen Fünfjahresvertrag. Über die Ablösesumme, die die Münchner an RB Leipzig zahlen müssen, machten die Clubs bei der Bekanntgabe des spektakulären Transfers am Dienstag keine Angaben. Diese dürfte aber eine bislang unerreichte Dimension in der Bundesliga haben.

"Julian Nagelsmann steht für eine neue Trainergeneration. Trotz seiner jungen Jahre hat er schon eine beeindruckende Laufbahn vorzuweisen. Wir sind überzeugt davon, dass wir mit Julian Nagelsmann an die großartigen Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen werden", sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer laut Mitteilung und dankte Flick: "Er wird immer einen Platz in den Geschichtsbüchern des FC Bayern haben."

Nach der vorzeitigen Vertragsauflösung von Flick bei Bayern ist der Weg für den Erfolgscoach zum Deutschen Fußball-Bund frei. Der 56-Jährige wird als Topkandidat für die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw gehandelt.

Sowohl die Verträge von Flick als auch von Nagelsmann waren bei den Bundesliga-Konkurrenten bis zum 30. Juni 2023 datiert. Beide baten ihre Clubs um ein vorzeitiges Ende der Zusammenarbeit. Als Ablöse wurde über eine Summe von 20 bis 30 Millionen Euro spekuliert.

Bislang waren die 7,5 Millionen Euro für den Wechsel von Adi Hütter von Eintracht Frankfurt zu Borussia Mönchengladbach der Ablöse-Höchstwert eines Trainers in Deutschland. International gilt der Wechsel von Andre Villas Boas (43) vom FC Porto zum FC Chelsea vor zehn Jahren als Bestmarke. Von 15 Millionen Euro war damals die Rede.

Julian Nagelsmann wird Cheftrainer des FC Bayern.

Vertrag von Hansi Flick wird wunschgemäß aufgelöst.



Unter Flick erlebten die Bayern die erfolgreichste Saison ihrer Vereinsgeschichte. Insgesamt sechs Titel räumten die Münchner ab, darunter war der Gewinn der Champions League beim Finalturnier im Vorjahr. Zwar machten die Bayern die Meisterschaft noch nicht am Wochenende in Mainz klar, aber diese dürfte ihnen kaum noch zu nehmen sein. Das wäre Titel Nummer sieben in der doch überraschend kurzen Flick-Ära. "Für mich werden die vergangenen zwei Jahre unvergesslich bleiben. Die Emotionen, die Siege, die Titel, aber auch die tägliche Arbeit auf dem Platz hat mir sehr viel Spaß gemacht – es war eine herausragende Zeit", sagte Flick in der Mitteilung am Dienstag.

Nagelsmann (33) war im Sommer 2019 für fünf Millionen Euro von der TSG Hoffenheim nach Leipzig gewechselt. Er hatte stets betont, dass für ihn ein vorzeitiger Wechsel nur mit Zustimmung von RB in Frage käme. "Ich werde RB Leipzig schweren Herzens verlassen", sagte Nagelsmann laut Mitteilung.

Seit Jahren gilt der gebürtiger Landsberger als möglicher Bayern-Trainer, die Münchner Vereinsbosse schätzen ihn schon lange. "Der FC Bayern spielt in meinen Träumen schon eine etwas größere Rolle", hatte er vor einigen Jahren in einem Eurosport-Interview gesagt. Als Kind und Jugendlicher war Nagelsmann Fan des Rekordmeisters, lebte auch schon mal in München. Die Familie wohnt bereits im Freistaat.

Der starke Wunsch von Julian, den FC Bayern zu trainieren, habe "dazu geführt, dass wir uns nach intensiven Gesprächen entschieden haben, die Tür zu öffnen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Dies ist uns in den Gesprächen mit den Bayern-Verantwortlichen gelungen, so dass wir unsere finanziellen Vorstellungen realisieren konnten", sagte RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff.

Als Nachfolger von Nagelsmann kursierte zuletzt der Name Jesse Marsch. Der Amerikaner ist aktuell Trainer von Red Bull Salzburg und hatte bereits sein Interesse an der Nagelsmann-Nachfolge hinterlegt. Unter Ralf Rangnick war Marsch bereits Co-Trainer in Leipzig und bei Mannschaft und Umfeld sehr beliebt.

Hintergrund für das Ende der kurzen Flick Amtszeit in München ist auch ein seit langem schwelender Zwist mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Zudem reizt Flick offenkundig die Chance, nach der EM im Sommer die Nachfolge von Löw antreten zu können, der dann sein Amt räumen wird. Er war 2019 als Co-Trainer von Niko Kovac engagiert worden und hatten diesen im November 2019 als Chefcoach abgelöst.