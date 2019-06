Von Daniel Hund

Ludwigshafen. Auf den vielen Sandplätzen wird ein Winner nach dem anderen auf die Reise geschickt, im Tribünenbereich sitzen die Tennis-Trainer, analysieren, diskutieren, suchen nach Lösungen für ihre Schützlinge. Und quasi im hintersten Eck der schicken Anlage des TC BASF Ludwigshafen steht bei den deutschen Jugend-Meisterschaften ein Mann in einer großen Halle, der die Ruhe selbst ist. Vor ihm seine Maschine, neben ihm ein Kollege, der genau das gleiche macht. Sie bespannen Schläger. Von morgens bis abends. Viele Schläger kommen da zusammen. Fabrikate aller Marken. Und bei Gunther Strähle, 55, sind sie in den besten Händen.

Strähle ist Profi, für viele der Schläger-Guru schlechthin in Deutschland. Beim Daviscup oder auch beim Fedcup geht ohne ihn nichts mehr. Bereits seit Anfang der 1990er Jahre wird er vom DTB für sämtliche Reisen gebucht. Einige Sternstunden hat Strähle schon miterlebt, den Becker-Boom, die Hoch-Zeiten von Steffi Graf. In Ludwigshafen kümmerte er sich in der letzten Woche um den deutschen Nachwuchs, gab Vollgas bei den deutschen Jugendmeisterschaften. Sein Stand war begehrt, sein Fachwissen geschätzt.

Wenn er mal nicht im Turniereinsatz ist, arbeitet Strähle in Stuttgart bei "ring&roll". So nennt sich seine Firma. Ein Unternehmen, das auf Schläger-Tuning spezialisiert ist. Rackets schwerer machen, Rackets perfekt ausbalancieren - "ring&roll" ermöglicht es. Vom Top-50-Spieler bis hin zum Breitensportler, ständig werden Schläger eingeschickt. Auch die Arbeitsgeräte von Weltstars wie Rafa Nadal, Roger Federer oder Serena Williams glitten schon häufig durch seine Hände.

Am Rande der Nachwuchs-Titelkämpfe in der Vorderpfalz nahm sich Strähle Zeit für ein Interview mit der RNZ.

Gunther Strähle, was ist denn das Geheimnis einer guten Bespannung?

Die Bespannung ist der Motor des Schlägers. Sie macht sich ganz deutlich im Spiel bemerkbar. Gerade die Profis reagieren sehr sensibel drauf, wenn ihre Saite nicht mehr die nötige Leistung bringt. Profispieler wechseln aus diesem Grund auch in einem Match stets dann den Schläger, wenn neue Bälle verteilt werden. In der Top 50 der Welt ist das völlig normal. Selbst bei den jungen Spielern hier in Ludwigshafen wird zumindest für jedes Match ein frisch bespannter Schläger genutzt.

Also beeinflusst die jeweilige Saite das Spielgefühl entscheidend ...

Natürlich. Aber das gilt auch für den Schläger. Auch ihn kann man verfeinern. Denn auch wenn es das gleiche Modell ist, gibt es immer Toleranzen und somit ist eben nicht jeder Schläger wirklich genau gleich. Manche sind einen Tick schwerer oder leichter. Aber das kann man anpassen. Auch darauf sind wir spezialisiert.

Ein Profispieler merkt bei der Bespannungshärte seines Schlägers sicher jedes Gramm, oder?

Klar. Und sie müssen auch entsprechend variieren, was insbesondere mit der jeweiligen Temperatur zusammenhängt. Hier in Ludwigshafen hatten wir beispielsweise mittwochs über 30 Grad, donnerstags war es fast 20 Grad kühler. Da muss man entsprechend reagieren und die Bespannungshärte anpassen. Pauschal kann man sagen, dass man bei großer Hitze immer etwas härter bespannt, ist es kühler, geht man dagegen rund 1,5 Gramm runter.

Worin liegt denn der Unterschied bei einem weicheren und einem härter bespannten Schläger?

Da liegen Welten dazwischen. Je härter man ihn bespannt desto mehr Kontrolle hat man beim Schlag. Wählt man ein leichteres Gewicht, kann man mehr Drall erzeugen. In der Regel pendeln sich die meisten Spieler zwischen 23 und 27 Kilogramm ein.

Wie lange brauchen Sie denn, um einen Schläger zu bespannen?

Rund 20 Minuten. Das hängt immer auch mit dem Saitenbild zusammen.

Wenn man den Profis im Fernsehen zu schaut, kommen sie immer mit unzähligen Schlägern auf den Platz. Einige von ihnen sollen ganz bewusst unterschiedlich hart bespannt sein ...

Das ist richtig und leicht zu erklären. Falls das Match morgens um 10 Uhr beginnt und um 13 Uhr immer noch läuft, herrschen in der Regel ganz unterschiedliche Temperaturen. Anderes Beispiel: Das Match startet am Nachmittag in der Sonne, nach und nach breitet sich im Stadion aber immer mehr Schatten aus, dafür müssen sie gewappnet sein. Man kann sagen: Je höher das Niveau eines Spielers ist desto empfindlicher reagiert er auf Veränderungen äußerer Umstände in Bezug auf seine Saite.

Wie kommt es denn eigentlich, dass Sie gerade in dieser Branche tätig sind?

Ich bin jetzt schon seit 33 Jahren dabei. Meine Ausbildung habe ich in einem Sportgeschäft gemacht. Als dann der Becker-Boom ausbrach, wurde ich in die Tennis-Industrie abgeworben. Ich habe mich dann Stück für Stück reingearbeitet.

Sie haben also sicher auch schon so einige Topstars betreut.

Natürlich. Rafael Nadal habe ich bereits als 15-Jährigen kennengelernt. Roger Federer war damals 18. Ich habe wirklich schon mit sehr vielen bekannten Spielern zusammengearbeitet. Man trifft sie auf den Turnieren. Im Einsatz war ich unter anderem auch bei den Turnieren in Stuttgart, Hamburg, Düsseldorf und Rotterdam.

Weg von den Profis, hin zu den Breitensportlern. Welche Tipps können Sie denen mit auf den Weg geben, wenn es um die Besaitung geht?

Das hängt immer auch damit zusammen, wie oft sie in der Woche spielen. Spielt man zwei- bis dreimal wöchentlich, wäre es ratsam, dass man seinen Schläger auch dreimal pro Jahr frisch besaitet - wenn er nicht schon vorher reißt. Im Sommer wird die Saite - im Gegensatz zur Hallensaison - etwas mehr beansprucht, was mit der Sonne und der Feuchtigkeit zusammenhängt.