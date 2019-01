Von Daniel Hund

Weinheim/Mannheim. Das Ziel ist wieder das gleiche: Für den TC 02 Weinheim steht der Klassenerhalt in der Tennis-Bundesliga im neuen Jahr über allem. Und die Ausgangslage ist gut, denn in Sachen Kader wurde deutlich nachgebessert. Drei Neue sind bereits fix. Jonathan Mridha, 23, ein schwedischer Davis-Cup-Spieler, und Andrea Arnaboldi, 31, aktuell die Nummer 176 der Tennis-Welt.

Zwei Asse, die sich in der Tennis-Szene längst einen Namen gemacht haben, aber trotzdem nicht jeder kennt. Beim dritten Neuzugang ist das anders, den kennt man selbst, wenn man mit dem "Weißen Sport" bislang eher weniger am Hut hatte. Sein Name: Nicolas Almagro. Seine Spezialität: Sandplatz-Tennis. Der 33-jährige Spanier war einst die Nummer neun der Welt, stand in 23 Einzel-Finals auf der ATP Tour. Dass es mittlerweile ruhiger um ihn geworden ist, hängt mit Verletzungen zusammen. Vor allem Knieprobleme setzten ihn in der Vergangenheit immer wieder außer Gefecht. "Wir freuen uns sehr auf ihn", sagt Weinheims Teamkapitän Frank Wintermantel, "und hoffen natürlich auch, dass wir mit so einem Namen noch den einen oder anderen Zuschauer mehr für unsere Heimspiele gewinnen können."

Ende letzter Woche wurde der Spielplan für die neue Saison veröffentlicht. Die ersten Filzbälle fliegen in der Bundesliga am 7. Juli über die Netze. Die "Nullzweier" haben dann sofort Heimrecht, empfangen Blau-Weiß Aachen. Wintermantel lächelt: "Zuletzt mussten wir immer auswärts beginnen. Es ist super, dass es diesmal anders ist." Es ist zudem davon auszugehen, dass Weinheim in diesem Auftaktmatch gleich personell voll durchladen wird, schließlich ist die Partie gegen Aachen gleich ein Schlüsselduell im Kampf gegen den Abstieg. Ein echtes Schwergewicht der letzten Jahre wird 2019 bekanntlich fehlen: Blau-Weiß Halle hat seine Mannschaft zurückgezogen. Wird die Liga dadurch deutlich schwächer? "Ich denke nicht, dass die Liga dadurch schwächer wird, aber es ist natürlich schade", erklärt Wintermantel.

Groß ist die Vorfreude natürlich auch wieder auf das Nachbarschaftsduell mit Grün-Weiss Mannheim. Beide Teams verbindet ein freundschaftliches Verhältnis. Für den Meister aus der Quadratestadt startet die Saison am 7. Juli beim Aufsteiger TuS Sennelager, ehe am 12. Juli gleich das nächste Auswärtsspiel bei Blau-Weiß Aachen wartet. "Zu diesen beiden Gegnern reisen wir natürlich als Favorit", sagt Mannheims Teammanager Gerald Marzenell, "danach empfangen wir mit dem TC Großhesselohe dann ein sehr gutes Team." Und auch eines, das mit zwei Ex-Mannheimern auflaufen könnte: Peter Gojowczyk (ATP 59) und Daniel Brands (ATP 182) haben die Seiten gewechselt. Ersetzt wurden sie schon: Mit Rückkehrer Dusan Lajovic (ATP 48) und Jeremy Jahn (ATP 379).

Bundesliga-Spielplan von Grün-Weiss Mannheim und dem TC Weinheim

7. Juli, 11 Uhr: Weinheim - BW Aachen, TuS Sennelager - Mannheim

12. Juli, 13 Uhr: Rochusclub Düsseldorf - Weinheim, BW Aachen - Mannheim

14. Juli, 11 Uhr: Mannheim - Großhesselohe, Weinheim - Kurhaus Aachen

21. Juli, 11 Uhr: Mannheim - Weinheim

26. Juli, 13 Uhr: Düsseldorf - Mannheim, BW Krefeld - Weinheim

28. Juli, 13 Uhr: Weinheim - Sennelager, RW Köln - Mannheim

4. August, 11 Uhr: Mannheim - Kurhaus Aachen, RW Köln - TC Weinheim

10. August, 12 Uhr: Mannheim - Krefeld, Weinheim - Gladbacher HTC

11. August, 11 Uhr: Gladbach - Mannheim, Großhesselohe -Weinheim