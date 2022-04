Marcel Seegert, in Sachen Aufstieg ist die Saison für den SV Waldhof gelaufen, oder? Wobei rein rechnerisch ja noch immer etwas drin wäre.

Da hast du dir jetzt aber selbst widersprochen (lacht). Daran sieht man, dass eben noch nicht alles gelaufen ist. Aber mal im Ernst: Wenn wir ehrlich sind, haben wir jetzt noch fünf Spiele vor uns. Und da müsste wirklich auch alles zu unseren Gunsten laufen, dass wir da nochmals oben ran kommen können. Wir müssten unsere Hausaufgaben machen und die Konkurrenz müsste extrem patzen. Theoretisch ist so ein Szenario natürlich denkbar, aber wir haben wirklich von allen die schlechtesten Karten. Wir gehen die fünf Spiele jetzt separat an und versuchen sie zu gewinnen. Alles andere wäre schon extrem. Da bin ich zu sehr Realist.

In der Winterpause hattest Du im Interview mit der RNZ gesagt, dass es das Ziel ist, bis ganz zum Schluss vorne dabei zu sein. Warum hat das nicht geklappt?

Genau das habe ich vor den Spielen auch immer wieder zur Mannschaft gesagt. Denn es ist doch einfach schön, wenn du oben dabei bist, die Chance hast dich an der Spitze fest zu beißen und nicht schon ab dem 28., 29. Spieltag um die goldene Ananas spielen musst. Das ist uns gelungen, aber fünf Spieltage vor Schluss muss man nun eben schon sagen, dass wir das Ziel aus den Augen verloren haben. Ich finde, dass wir zu selten unsere Gelegenheiten ergriffen haben. Hochkarätige Chancen haben wir häufig nicht genutzt. Darunter waren auch Elfmeter. Wie beispielsweise gleich zu Jahresbeginn gegen Dortmund II beim Stand von 1:1. Und am Ende verlieren wir so ein Spiel dann noch daheim mit 1:3. In Zwickau war es ähnlich, in Saarbrücken hatten wir hinten raus auch eine Riesen-Chance. Wir haben einfach zu wenig Ertrag bei unserem Aufwand rausgeholt.

Man hört es raus, bei Dir ist die Enttäuschung groß.

Definitiv. Das ist schon etwas, das in einem drin ist. Wir haben die Saison wirklich gut begonnen, hatten auch zwei coole Spiele im DFB-Pokal. Es wäre beziehungsweise ist einfach mehr möglich. Oben ist es ein enges Rennen, jeder geht im Gleichschritt. Man muss extrem konstant sein. Aber ich sage es nochmal: Wenn man sich unsere Spiele im Rückblick anschaut, dann war es doch meistens so, dass wir das Chancenplus hatten und am Ende dann trotzdem oft nicht gewonnen haben. Wir haben elf Mal Unentschieden gespielt. Das ist einfach zu viel.

Momentan wird viel über die Trainerposition diskutiert. Patrick Glöckner steht in der Kritik. Zuletzt war auch in einem Bericht der Bild-Zeitung zu lesen, dass das Verhältnis zwischen Glöckner und einigen Spielern angeknackst sein soll. Was kannst Du als Kapitän dazu sagen?

Ich muss sagen, dass ich mich über diesen Artikel sehr gewundert habe. Im Endeffekt ist es doch so: Wenn du daraus ein Thema beziehungsweise einen Artikel machst, dann müsstest du über jeden Profiverein auf der ganzen Welt so einen Artikel machen. Unser Ex-Trainer Kenan Kocak hat das mal so formuliert: 'Der Trainer hat immer elf Freunde, für die, die auf der Bank sitzen, ist er der Depp und für den Rest das größte A….loch'. Man kann nie der Liebling von allen sein, wenn du als Trainer arbeitest. Ich kann dem Ganzen wirklich komplett den Wind aus den Segeln nehmen: Wir haben über weite Strecken der Saison gute Leistungen gezeigt, was sicher so nicht möglich gewesen wäre, wenn dieser Artikel zutreffend wäre.

Der Vertrag von Marc Schnatterer läuft aus. Auch Marco Höger hat kürzlich im RNZ-Interview erklärt, dass er im Sommer entscheiden will, ob er auch in der nächsten Saison noch beim SVW spielt. Wie wichtig sind sie für die Mannschaft?

Beide haben gezeigt, wie wichtig sie sind. Auch von der Persönlichkeit her, das war auch etwas, das wir noch gebraucht haben – im Vergleich zur letzten Saison. Ich fände es enorm schade, wenn sie nicht mehr da wären. Aber ich persönlich gehe davon aus, dass beide weitermachen wollen und werden.

Der SV Waldhof feiert dieser Tage seinen 115. Geburtstag. In einem Videodreh durftest Du das Jubiläumstrikot präsentieren. Das ist schon eine Ehre, oder?

Auf alle Fälle. Zunächst mal muss ich sagen, dass das Trikot extrem gelungen ist. Es ist mit das schönste, das ich je getragen habe. Da muss man unser Merchandising-Team auch mal dazu beglückwünschen. Es ist was Besonderes, wenn man dieses Trikot dann präsentieren darf. Schließlich ist der Waldhof ein echter Traditionsverein. Am Montag gegen Freiburg II spielen wir mit diesem Trikot. Wir lassen die Tradition hochleben.

Dein Bruder Nico ist mittlerweile erfolgreich als Trainer bei der zweiten Mannschaft tätig. Wäre der Trainerjob auch mal etwas für Dich?

Ich könnte es mir schon vorstellen. Ich würde einfach gerne im Fußball bleiben. In welcher Funktion muss man dann sehen. Im Sponsoringbereich wäre auch cool. Hauptsache es hat mit Fußball zu tun. Aber ich habe mir da jetzt noch nicht so die Gedanken gemacht. Aber ich beobachte das bei Nico genau. Ab und an sitzen wir zusammen auf der Couch, trinken ein Glas Rotwein und er macht dabei die Taktik. Das macht Spaß, sich da intensiver über Fußball zu unterhalten und zu philosophieren.

Wie läuft Ostern im Hause Seegert ab?

Bei uns gibt es traditionell am Sonntag ein gemeinsames Essen. Wir gehen ins Lokal. Da sind dann alle dabei. Das ist toll, denn wir haben nicht so oft die Gelegenheit, dass wirklich die ganze Familie zusammen kommt.