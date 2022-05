Mannheim. (rodi) Als sich die Spieler des MSV Duisburg nach dem 1:3 beim SV Waldhof zaghaft zu ihren Fans begaben, schallten ihnen üble Beleidigungen entgegen. "Ihr Versager" war dabei noch einer der harmlosen Ausdrücke. Ganz anders die Stimmungslage bei den Buwe-Anhängern. Es wurde gesungen und gefeiert. Schon zwei Spieltage vor dem Saisonende ist klar, dass für den SV Waldhof die bislang beste Platzierung in drei Jahren Zugehörigkeit zur 3. Liga herauskommen wird, denn schlechter als Platz sieben kann es für die Blau-Schwarzen nicht mehr werden. Im günstigsten Fall könnte es noch mit dem vierten Rang und damit der direkten Qualifikation für den DFB-Pokal klappen.

Und dann war es ja auch noch der erste Saisonsieg am ungeliebten Montagabend. Neben zwei Niederlagen gab es nur beim Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden einen Punktgewinn aufgrund eines späten Ausgleichstreffers. Damals beteiligt war Jesper Verlaat, der den Keeper entscheidend irritierte. Bei seinem ersten Saisontreffer, den Verlaat am Montag zum 2:0 erzielte, gab es keine Diskussionen. Ecke Marc Schnatterer und der Verteidiger hielt den Kopf hin. "Wurde auch mal Zeit, dass ich das Tor mache. Da ist schon etwas Last abgefallen", gab Verlaat zu und fügte schmunzelnd in Anspielung auf das 1:0 durch seinen Nebenmann Marcel Seegert an: "Heute hat das Innenverteidigerduo getroffen." Verlaat gehört zu den etablierten Kräften im Team. Der Vertrag des 25-Jährigen läuft zum Saisonende aus und noch ist unklar, was danach passiert.

Klar ist hingegen die Vertragslage bei Dominik Kother, dem dritten Waldhof-Torschützen an diesem Abend. "In der neuen Saison gehe ich Stand jetzt wieder zum KSC zurück", vermutet der 22-Jährige. Ob KSC-Coach Christian Eichner aber wirklich auf den Offensivspieler baut, ist unsicher. Daher ist Tim Schork in dieser Personalie nicht hoffnungslos bezüglich einer Weiterbeschäftigung beim SVW. "Es ist in jedem Fall eine Option, dass es hier für ihn weitergeht", lautet sein Zwischenfazit nach Gesprächen mit Kothers Berater und dem KSC. "Es ist schön, dass er sich von Spiel zu Spiel gesteigert hat und bei seinen zwei Startelfeinsätzen ordentliche Spiele gemacht hat. Er ist noch nicht am Ende seiner Entwicklung", sieht Schork noch viel Potenzial beim dreimaligen U21-Nationalspieler.

Kother würde gut ins Beuteschema beim Waldhof passen. Fast sein ganzes Fußballer-Leben verbrachte er beim KSC und genoss dort eine hervorragende Ausbildung. Außerdem fällt er noch unter die U23-Regel. Der technisch starke Offensivspieler versuchte gegen den MSV mit Distanzschüssen zum Erfolg zu kommen und beim dritten Versuch war der Ball im Kasten. Auch für den gebürtigen Bruchsaler war es wie bei Verlaat das erste Saisontor.

"Ein geiles Gefühl, hier mein erstes Tor zu schießen", sprudelte es aus ihm heraus. "Jetzt wollen wir auch noch die letzten beiden Spiele gewinnen und so das Beste herausholen", blickte er schon auf die Auswärtspartie bei Wehen Wiesbaden und das Heimspiel gegen Havelse voraus, wohlwissend, dass es dann nicht mehr ganz so leicht laufen wird wie gegen die Meidericher. "Man muss ehrlich sagen, dass der Gegner heute phasenweise wenig Gegenwehr geleistet hat", traf Tim Schork den Punkt und bestätigte so auch den Eindruck der Duisburger Fans.