Mannheim. (rodi) Am kommenden Wochenende ist für die Drittligaklubs Halbzeit. Der 19. und letzte Vorrundenspieltag steht an und der SV Waldhof kämpft beim Aufsteiger TSV Havelse um weitere drei Punkte, um sich für die schon eine Woche später beginnende Rückrunde eine gute Ausgangsbasis zu schaffen.

Momentan liegen die Mannheimer auf dem dritten Tabellenplatz, der am Ende der Saison die beiden Relegationsspiele um den Aufstieg bedeuten würde. Zum direkten Aufstiegsplatz, den Eintracht Braunschweig belegt, fehlt dem SVW aber nur ein mickriges Pünktchen. Da wäre es fatal, wenn man am Samstag um 14 Uhr (SWR) beim abgeschlagenen Tabellenletzten stolpern würde.

Es gehört zum Job eines guten Trainers, trotzdem vor dem Gegner zu warnen, zumal die Havelser zuletzt beim Absteiger VfL Osnabrück ein 0:0-Unentschieden erkämpften. "Manche Aufsteiger nehmen die Euphorie mit in die neue Runde, andere wie Havelse merken, dass da anders als in der Regionalliga eine ganz andere Wucht herrscht. Von Spieltag zu Spieltag entwickeln sie nun mehr Selbstvertrauen. Sie wissen, was sie können und haben dies auch schon unter Beweis gestellt. Osnabrück hat sich an ihnen die Zähne ausgebissen", sagt Patrick Glöckner: "Wir müssen geduldig sein und dürfen unsere Defensive auf keinen Fall vernachlässigen, weil sie vorne gut besetzt sind."

Eine einzige Saison – es war die Spielzeit 1990/1991 – standen sich die beiden Vereine schon mal im Kampf um Punkte gegenüber. Der SVW war gerade in die 2. Liga ab- und der TSV aufgestiegen. Der TSV erkämpfte sich im Heimspiel ein achtbares 1:1-Unentschieden. Damals durften die Niedersachsen ihre Heimspiele noch in ihrem eigenen, 3500 Zuschauer fassenden Stadion austragen.

Nun, nach dem Aufstieg in die 3. Liga wurde dies nicht mehr genehmigt, so dass der TSV im benachbarten Hannover in der großen Arena seine Heimspiele absolviert. Zuschauer sind am Samstag erlaubt, sie werden sich aber im großen Stadion quasi verlieren. Stimmung wird daher kaum aufkommen.

Glöckner schickte in den letzten Wochen viermal die gleiche Startelf auf den Rasen, die Rotationsmaschine will er auch am Samstag nicht anwerfen, obwohl gegen den SV Wehen Wiesbaden nicht alle an ihre Bestform herankamen. "Wenn es läuft, gibt es ja eigentlich keinen Grund, die erste Elf zu wechseln. Die Mannschaft harmoniert momentan sehr gut. Natürlich kann es immer mal eine Veränderung geben, aber im Großen und Ganzen ist es immer besser, die Mannschaft spielen zu lassen, die die Abläufe am besten kennt", erklärt der Coach.

So wird Marcel Gottschling nicht zur Startelf gehören, obwohl Glöckner seine "geile Mentalität" lobte, mit der der Rechtsverteidiger entscheidend mithalf, am vergangenen Montag noch in letzter Minute einen Punkt zu retten. Bis auf Alexander Rossipal und Gerrit Gohlke stehen bei den Buwe am Samstag alle Spieler zur Verfügung. Foto: vaf