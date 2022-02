Will mit Türkgücü München noch in den DFB-Pokal: Geschäftsführer Max Kothny. Foto: Sven Hoppe/dpa

Von Daniel Hund

Mannheim. Beim SV Waldhof war der Frust am Samstag riesig. Im Auswärtsspiel bei Türkgücü München waren die Mannheimer drückend überlegen, erspielten sich an die zehn Top-Torchancen und mussten sich am Ende dennoch mit einem 0:0 zufriedengeben. Aus den anvisierten drei Punkten wurde am Ende also nur einer.

Doch so ärgerlich dieses Ergebnis auch war, es wird möglicherweise ohnehin nicht in die Wertung eingehen. Nach Informationen der RNZ glaubt aus dem näheren Umfeld von Türkgücü, das in großen finanziellen Schwierigkeiten steckt, kaum einer mehr daran, dass die Münchner die Saison zu Ende spielen können. Auch kurz nach Spielschluss war dies das Gesprächsthema Nummer eins im altehrwürdigen Münchner Olympiastadion. Spieler beider Mannschaften tauschten sich aus.

Der Spielbetrieb soll bis Ende Februar gesichert sein, danach könnte das Insolvenzverfahren eröffnet werden. Falls Türkgücü dann nicht weiterspielen könnte, würden alle Spiele mit Beteiligung der Münchner aus der Wertung genommen.