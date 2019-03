Mannheim. (miwi) Montagabend kam die Nachricht aus Frankfurt, die einen großen logistischen Aufwand erfordert, die aber gleichzeitig einiges einfacher macht. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat dem SV Waldhof eine Sondergenehmigung erteilt, die es dem Regionalligisten ermöglicht, die Otto-Siffling-Tribüne (OST) am kommenden Samstag, 14 Uhr, im Traditionsderby gegen den 1. FC Saarbrücken als Fanbereich zu öffnen. Zumindest für eine Partie können die Anhänger der Blau-Schwarzen ihre Heimat weder beziehen, die sie als Folge der Ausschreitungen während des Aufstiegsspiels gegen den KFC Uerdingen im Mai des vergangenen Jahres verloren hatten.

"Wir bedanken uns beim DFB für die Erteilung der Sondergenehmigung und hoffen darauf, dass dies ein weiterer Schritt der Akzeptanz unserer gemeinsamen Vereinbarung zur dauerhaften Erweiterung des Fanbereichs um die Otto-Siffling-Tribüne ist", erklärte Stadionmanager Marc Eckart. Mit der Öffnung der OST-Tribüne ist gewährleistet, dass die rivalisierenden Fangruppen aus Mannheim und Saarbrücken innerhalb des Stadions weitmöglich voneinander entfernt sind. Etwa 2000 Fans aus dem Saarland werden am Samstag erwartet, die auf der West-Tribüne Platz finden.

Um einen geordneten Ablauf gewährleisten zu können, war die Öffnung der OST-Tribüne für die Mannheimer elementar, denn die organisierten Fans hatten in den vergangenen Monaten ein "Block-Hopping" betrieben, um ihrem Protest gegen die Schließung ihrer alten Heimat Ausdruck zu verleiten. Das bedeutete, dass sie in jedem Heimspiel an einem anderen Ort im Stadion auftauchten. Zuletzt unterstützten sie ihre Mannschaft im Block drei auf der Südtribüne und damit nur knapp 30 Meter Luftlinie vom Bereich der Gästefans entfernt.

Gegenseitige Provokationen wären so gegen den 1. FC Saarbrücken und die vielen mitgereisten Anhänger möglich - und wahrscheinlich - gewesen. Darauf machte der SVW den DFB aufmerksam, der deshalb eine Sondergenehmigung erteilte. Mit dieser Maßnahme hatten der Klub und der Verband bereits im Oktober gute Erfahrungen gemacht, als sie beim Derby gegen die Offenbacher Kickers die alte Fan-Tribüne öffneten.

Ab sofort können Karten für den Fanbereich gekauft werden. Bereits erworbene Tickets für andere Stadionbereiche können bis einschließlich Freitag beim Ticketshop am Alsenweg gegen Karten für die OST eingetauscht werden, am Spieltag selbst ist ein Umtausch aus organisatorischen Gründen nicht möglich.

Am Samstag gibt es zudem den Härtetest für die Umbaumaßnahmen der Fan-Tribüne, für die der SVW in Absprache mit der Polizei und der Stadt einen eigenen Zugang geschaffen hat. Außerdem wurde ein neuer Fangzaun installiert. Damit sollen die Voraussetzungen für eine dauerhafte Öffnung der OST-Tribüne geschaffen werden. Der DFB prüft den Antrag dazu noch - hält sie aber für das Topspiel am Samstag für sicher genug.