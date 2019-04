Von Michael Wilkening

Mannheim. Zuletzt wurde es ihm dann doch zu viel. "Mich nervt diese ganze Rechnerei", sagte Bernhard Trares vor ein paar Tagen. Im Umfeld des SV Waldhof wird spekuliert, unter welchen Umständen beim Traditionsklub schon an diesem Wochenende gefeiert werden darf. Das stört Trares, denn der Coach möchte sich mit seinen Spielern einfach nur darauf konzentrieren, am heutigen Samstag beim Erzrivalen Offenbacher Kickers (14 Uhr) eine starke Leistung zu zeigen. Am Aufstieg zweifelt angesichts des riesengroßen Vorsprungs auf den 1. FC Saarbrücken ja niemand mehr, aber Trares möchte in Ruhe den "letzten Schritt" gehen, ehe er seiner Mannschaft eine Party gönnt. "Die Jungs dürfen dann feiern, alles ist erlaubt", sagt der 53-Jährige.

Der SV Waldhof steigt nach vielen vergeblichen Anläufen in dieser Saison in die 3. Liga auf. Hinter dem Erfolg der Mannschaft steht ein Mann, der sich nicht in den Vordergrund drängt. Trares beeindruckt mit seiner unaufgeregten Art und kann vielleicht schon nach der Partie heute in Offenbach mit seinen Spielern jubeln. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass sich diese Mannschaft und der gesamte Klub nach dem dreimaligen Scheitern in den Aufstiegsspielen und dem Tiefpunkt des Spielabbruchs im Mai 2018 gegen Uerdingen noch einmal aufraffen konnten.

Ein entscheidender Grund dafür war Trares und dessen Herangehensweise nach dem abermaligen Tiefschlag vor knapp einem Jahr. Der gebürtige Bensheimer verfing sich nicht in Trauer, Enttäuschung oder Frust, sondern machte einfach weiter. Die Normalität war in dieser Phase das Schwierigste und Trares war einer von denen, der sie zum SV Waldhof zurückbrachte. "Wir müssen in unseren Aufgaben bleiben", lautet ein Credo von Trares, das sich in der Stresssituation bewährte.

Es war im Januar 2018 nicht abzusehen, was der Ex-Profi für den SVW leisten könnte. Als der frisch ins Amt gehievte Sportliche Leiter Jochen Kientz den Heppenheimer verpflichtete, gab es für diese Personalie nicht nur Befürworter. Es hieß, Kientz hätte einfach einen alten Bekannten aus Profitagen zum SVW geholt, und es gab Kritiker, die es Trares nicht zutrauten, den gewachsenen Ansprüchen am Alsenweg gerecht zu werden. Inzwischen hat er alle Skeptiker überzeugt.

Das liegt nicht nur am Tabellenbild oder dem unaufgeregten Auftreten, sondern auch an der Spielweise seiner Mannschaft. Trares, der als Profi selbst als Kämpfer und defensiv denkender Akteur in Erinnerung geblieben ist, lässt den SV Waldhof munter nach vorne spielen. Die Blau-Schwarzen zeigen zum Teil begeisternden Offensivfußball und haben damit bislang nicht nur mehr Punkte geholt als alle anderen Regionalligaklubs deutschlandweit, sondern auch mehr Tore erzielt. Bis zum Spiel beim OFC trafen die Mannheimer in 28 Partien 76 Mal.

Das Geheimnis des beachtlich guten Zusammenspiels liegt im Kabinentrakt der Mannheimer am Alsenweg. Die Umkleiden und die Duschen kannte Trares noch aus seiner aktiven Zeit, als er zwischen 2001 und 2002 31 Mal in der Zweiten Liga für den SVW auflief. Äußerlich hat sich das Gemäuer seither kaum verändert, aber die Atmosphäre ist eine ganz andere geworden. "Hier muss eine positive Grundenergie herrschen", fordert der Trainer, der penibel darauf achtet, wer sich in den Umkleiden aufhält. Spieler, Trainer, Betreuer, Ärzte - alle sind wichtig für den Erfolg, und alle können mit schlechter Stimmung dafür sorgen, dass der Erfolg in Gefahr gerät. "Darauf achten wir genau", berichtet Trares.

Er selbst ist gerade damit beschäftigt, die Trainerkabine etwas aufzuhübschen. "Wir verbringen hier alle so viel Zeit, da soll man sich auch wohlfühlen", erklärt der Fußballlehrer. Die vielen Wimpel an den Wänden hat er abgehängt, demnächst sollen an ihrer Stelle ein paar Bilder hängen. "Ich stelle mir Aufnahmen von Muhammad Ali vor", sagt Trares. Der legendäre Boxer beeindruckt den 53-Jährigen, der mit den großen Kämpfen des US-Amerikaners aufgewachsen ist.

In ein paar Wochen sollen die Dekorationsmaßnahmen abgeschlossen sein und die Tatsache, dass es sie gibt, dürfte die Fans des SV Waldhof beruhigen. Wer gerade dabei ist, seine Kabine schön zu machen, denkt wohl nicht daran, seine Zelte bald abzubrechen. Bernhard Trares will seinen Weg mit dem SV Waldhof in der 3. Liga fortsetzen, der auslaufende Vertrag dürfte alsbald offiziell verlängert werden. Foto: vaf