Von Ronny Ding

Mannheim. (rodi) Zur Aussagekraft der Tabelle in der 3. Liga möchte sich Marco Höger, Mittelfeldmotor des SV Waldhof, nicht nach neun Spieltagen, sondern erst neun Spiele vor dem Saisonende äußern. Zu eng ist für ihn das Feld beisammen, nachdem seit Mittwoch die Tabelle wieder begradigt ist und alle Mannschaften die gleiche Anzahl an Spielen absolviert haben. Nicht nur aufgrund der klangvollen Namen lässt sich aber trotzdem von einem Spitzenspiel sprechen, wenn am Samstag um 14 Uhr im Stadion An der Hamburger Straße Eintracht Braunschweig die Buwe empfängt (live im NDR und SWR). Es trifft der Tabellensiebte auf den punktgleichen Fünften. Beide Klubs stehen in Lauerstellung vier Zähler hinter Tabellenführer 1.FC Magdeburg.

Den besseren Lauf der beiden Verfolger hatte zuletzt der SVW mit 13 Punkten aus sechs Spielen. Doch was besagt dies für den Samstag? Wohl eher nichts, denn die Niedersachsen konnten ihren Negativlauf am Mittwoch stoppen und gewannen mit 1:0 beim SC Freiburg II und sprachen hinterher von einem "Sieg des absoluten Willens". Eigentlich wollte sich Waldhof-Trainer Patrick Glöckner vor Ort ein Bild der vom Ex-Sandhausen-Coach Michael Schiele trainierten Eintracht machen, doch mitten auf der Autofahrt musste er aus privaten Gründen kehrt machen und schaute sich das Spiel im Fernsehen an.

Einen Selbstläufer erwartet Glöckner nach den gewonnenen Eindrücken nicht. "Ein Zweitligaabsteiger ist immer schwer zu bespielen. Sie haben einen breiten Kader mit einer guten Wucht. Das ist eine Mannschaft, die bis zum Ende ganz oben mitspielen wird", sagt er voller Überzeugung und stellt sein Team auf einen intensiven Arbeitstag ein. Auch seine Buwe sind bei den Löwen hungrig auf weitere Erfolgserlebnisse. "Das war defensiv wie auch offensiv schon sehr gut", blickte Rechtsverteidiger Marcel Costly auf die letzte Heimpartie gegen Halle zurück und will nun in Braunschweig an die gezeigte Leistung anknüpfen, um nicht punktlos die Heimreise antreten zu müssen.

Sofern er überhaupt einsatzfähig ist, denn was den Kader für Samstag betrifft, daraus machte Glöckner diesmal ein großes Geheimnis. Der Hintergrund: In dieser Woche grassierte eine Erkältungswelle im Team, so dass man immer mal wieder Spieler aus dem Training herausnehmen musste. Um die Braunschweiger noch etwas im Unklaren zu lassen, wollte Glöckner keine Spieler nennen, deren Einsatz für das Wochenende noch fraglich ist. Das letzte Wort habe ohnehin die medizinische Abteilung.

Eine andere Personalie hat sich beim SVW dagegen endgültig erledigt, denn Mike Feigenspan, der für einige Tage Trainingsgast bei den Blau-Schwarzen war, wird nicht verpflichtet. "Mike ist ein guter Spieler, aber wir haben uns dagegen entschieden. Wir möchten einen Spieler, der voll im Saft steht und den wir nicht noch über eine längere Zeit aufbauen müssen. Mike war jetzt aber länger vereinslos und hat eine lange Spielpause", begründet Glöckner. Die Suche nach Neuzugängen geht damit weiter, denn komplett ist der Kader für den Coach noch nicht. "Wir wollen auf der ein oder anderen Offensivposition noch nachlegen", übt man sich im Waldhof-Lager in Geduld und hält die Augen offen. Dass bis zur Winterpause noch ein Spieler verpflichtet wird, hält Glöckner aber für unwahrscheinlich. "Es sei denn, es taucht noch einer auf, den wir bislang nicht auf dem Zettel hatten", schränkt er ein.