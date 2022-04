Schmerzen in der Rückenmuskulatur: Hinter Waldhof-Kapitän Marcel Seegert steht noch ein Fragezeichen. Foto: Imago

Von Ronny Ding

Mannheim. Nachdem der SV Waldhof am punktspielfreien letzten Wochenende mit dem Pflichtsieg beim SV Wagenschwend das Landespokalfinale erreicht hat und dort auf den Mannheimer Landesligisten FC Türkspor trifft, gilt die ganze Aufmerksamkeit nun wieder der Liga.

Da sowohl der Tabellenzweite 1.FC Kaiserslautern, der momentan sechs Punkte mehr als die Blauschwarzen aufweist, sowie der Tabellendritte Eintracht Braunschweig, der vier Punkte Vorsprung auf den SV Waldhof hat, schon ein Spiel mehr absolviert haben, ist auch für die Buwe bei noch sieben ausstehenden Partien im Aufstiegskampf für die 2. Liga noch alles möglich.

Die Ausgangssituation würde sich weiter verbessern, wenn der SVW am Sonntag um 13 Uhr beim FSV Zwickau die vollen drei Punkten einfahren würde. Aber Rechenspiele nach dem Motto: Was wäre, wenn...? gibt es bei den Kurpfälzern nicht. "Unser Fokus liegt allein auf diesem Spiel", betont Trainer Patrick Glöckner, der auf eine gute Trainingswoche zurückblicken konnte: "Wir sind im Pokal weitergekommen und haben zuvor zu Hause 1860 München geschlagen, da ist die Stimmung natürlich gut und an die Leistungen aus dem Heimspiel wollen wir anknüpfen." Auch wenn die Zwickauer aus den letzten drei Spielen bei zwei torlosen Unentschieden und einem 1:0-Sieg ohne Gegentreffer blieben, sind die Waldhöfer bei den "Schwänen" favorisiert, zumal der SVW auswärts seit der Winterpause sehr erfolgreich, weil noch ungeschlagen ist.

Glöckner erwartet in Zwickau kein einfaches, sondern ein extrem schweres und kampfbetontes Spiel. "Der Gegner hat seine Stärken in der Einfachheit des Spiels. Sie sind sehr zielstrebig zum Tor und um den Strafraum herum torgefährlich. Vor allem im eigenen Stadion spielen sie giftig und aggressiv", sagt er.

Zur personellen Lage: Adrien Lebeau und Niklas Sommer sind wieder fit genug, um auch in der Startelf stehen zu können. Allerdings gibt es bei der Glöckner-Elf neben Baris Ekincier und Onur Ünlücifci, die verletzungsbedingt ausfallen, noch zwei dicke Fragezeichen. Sowohl bei Kapitän Marcel Seegert als auch bei Dominik Martinovic entscheidet sich erst am Samstagmorgen im Abschlusstraining, ob sie die Reise nach Westsachsen antreten können. Martinovic hat Oberschenkelprobleme, Seegert plagen seit einer Woche Schmerzen am Übergang von der Gesäß- zur Rückenmuskulatur.

Dass sich, sollten beide Stammkräfte in Zwickau fehlen, im Pokalspiel Spieler aus dem zweiten Glied nicht unbedingt aufdrängen konnten, wollte der Coach so nicht stehen lassen: "Wir haben mit einer neuen Formation gegen einen sehr defensiven Gegner gespielt. Entscheidend ist im Pokal das Weiterkommen."

Terminiert wurden vom DFB am Freitag auch die letzten vier Spieltage der 3. Liga. Der SVW spielt dabei dreimal samstags und einmal am Montagabend.

Die Termine, 23. April, 14 Uhr: VfL Osnabrück - SVW; 2. Mai, 19 Uhr: SVW - MSV Duisburg; 7. Mai, 14 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - SVW; 14. Mai, 13.30 Uhr: SVW - TSV Havelse.