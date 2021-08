Mannheim. (RNZ) Sollte der Inzidenzwert in Mannheim bis zum nächsten Heimspiel des SV Waldhof am Sonntag gegen die Würzburger Kickers unter 35 fallen, können 12.151 Zuschauer - also 50 Prozent der Plätze im Carl-Benz-Stadion - unter der 3G-Regel (Genesen, Geimpft, Getestet) live dabei sein. Das teilt der Verein am Mittwoch mit.

Aber auch bei einem Inzidenzwert über 35 sind 12.151 Fans zugelassen. Dann gilt für 85 Prozent - also etwa 10.300 Zuschauer - aber die 2G-Regel (Genesen, Geimpft). Wobei als "Geimpft" auch diejenigen gelten, die bis zum Spieltag mindestens eine Impfung erhalten haben, aber auch noch nicht vollständig geimpft sind. Diese Zuschauer brauchen aber einen tagesaktuellen Testnachweis.

Die restlichen 1800 Plätze sind für Fans reserviert, für die es derzeit keine Impfempfehlung gibt, also etwa Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren oder Schwangere. Sie brauchen aber einen aktuellen negativen Schnelltest, um ins Stadion zu kommen.

Diese Regel, die in Abstimmung des Vereins mit der Stadt und dem Gesundheitsministerium entstand, gilt vorerst bis zum 9. Spieltag. Ab dem 10. Spieltag wird dann komplett auf die 2G-Regeln umgestellt, sofern dann weiter Pandemie-Bestimmungen gelten.

Der SV Waldhof weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Impfungen im Mannheimer Testzentrum auch ohne Termin möglich sind. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag, 11.30 bis 19 Uhr.