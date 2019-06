Mannheim. (miwi) Es gab kein Vor und kein Zurück mehr, als sich die Waldhof-Fans durch die enge Gasse schlängelten, um beim ersten Testspiel des Drittliga-Aufsteigers dabei zu sein. Die Straße war komplett zugeparkt, so dass sich lange Staus bildeten und viele Fans die ersten Minuten gar nicht sehen konnten.

Am Ende waren mehr als 750 Zuschauer im "Schlammloch", wie der Vegla-Sportpark auf dem Waldhof genannt wird, dabei und bekamen reichlich Tore zu sehen. Der SVW schlug den SV Harmonia Waldhof überdeutlich mit 29:0 (14:0) und das sorgte für beste Stimmung bei den Fans. Die beschwerliche Anfahrt rückte dadurch in den Hintergrund.

Kevin Koffi hatte auch gute Laune. "Das war schön heute", sagte der Neuzugang der Waldhöfer, der seinen ersten Einsatz im neuen Trikot hatte und mit sieben Treffern direkt zum erfolgreichsten Torschützen avancierte. "Die Jungs haben mich gut aufgenommen und heute war es wichtig, dass wir viele Tore machen", sagte der 32-Jährige, der mit der Empfehlung von 19 Treffern in der abgelaufenen Spielzeit als Torschützenkönig der Regionalliga Südwest von der SV Elversberg nach Mannheim wechselte.

Gegen die Harmonia deutete Koffi an, dass er der erwünschte zweite torgefährliche Angreifer neben Valmir Sulejmani sein kann. Sulejmani traf gestern wie Maurice Deville fünf Mal. Die weiteren Tore erzielten Dennis Franzin (4), Silas Schwarz (3), Gianluca Korte (2), Timo Kern, Jonas Weik und Mario Hocker.

In der ersten Halbzeit spielte Kolja Herrmann bei den Blau-Schwarzen als rechter Verteidiger mit, blieb torlos, hinterließ aber trotzdem einen guten Eindruck. Der 22-Jährige spielte zuletzt beim FC Will in der 2. Liga in der Schweiz und könnte die Lücke schließen, die durch den Kreuzbandriss von Jan Just entstanden ist. Herrmann stand bis Sommer 2018 beim SC Freiburg unter Vertrag und war Stammspieler bei der Regionalliga-Reserve.

"Kolja macht das sehr gut", sagte Jochen Kientz. Der Sportliche Leiter meinte nicht nur den Auftritt in den ersten 45 Minuten, sondern auch die Übungseinheiten der zurückliegenden Tage. Ob Herrmann verpflichtet wird, dürfte sich in den kommenden Tagen entscheiden.

Bis dahin möchte Kientz auch noch den ein oder anderen Transfer darüber hinaus realisieren. "Es sieht so aus, dass sich bald etwas tut", verriet der 46-Jährige. Langsam kommt Bewegung in einige Personalien, offensichtlich steigt der Druck auch bei den Akteuren, die noch darauf spekulieren, in der 2. Liga unterzukommen. "Wir sind aber weiterhin entspannt", versicherte Kientz. Mit Koffi lotste er zuletzt schließlich einen Top-Stürmer zum SVW - das beruhigt.