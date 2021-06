Von Daniel Hund

Heidelberg. Fridolin Wagner heißt der nächste Neuzugang des SV Waldhof. Die RNZ hat sich am Samstag exklusiv mit dem Ex-Uerdinger am Telefon unterhalten. Der 23-jährige Mittelfeld-Mann, der bereits in 84 Drittliga-Partien auf dem Rasen-Rechteck stand, freut sich auf seine neue Aufgabe.

Fridolin Wagner, wie groß ist die Vorfreude auf den SV Waldhof?

Sehr groß natürlich. Da steht eine richtige große Fanbase dahinter. Ich hoffe, dass sie auch bald wieder dabei sein können. Ich freue mich sehr auf sie. Wenn du ihnen als Fußballer eine Freude machen kannst, ist das ein tolles Gefühl. Und dir selbst macht es mit einer entsprechenden Unterstützung natürlich doppelt Spaß. Aber auch die Verantwortlichen haben auf mich einen vernünftigen und geradlinigen Eindruck gemacht. Für mich ist das eine tolle Sache.

Was war letztlich ausschlaggebend für den Wechsel?

Der Waldhof schafft es immer wieder attraktiven Fußball zu spielen. Außerdem können sich Spieler hier sehr gut weiter entwickeln. Ich glaube jetzt schon sagen zu können, dass ich hier genau richtig bin.

Mit welchem Ziel gehen Sie denn in die nächste Runde? Was ist drin für den SVW?

Oh, für Ziele ist jetzt noch zu früh. Ich kenne die Jungs nicht, am letzten Spieltag haben wir zwar gegeneinander gespielt, aber das mit den Zielen heben wir uns für später auf.

Kennen Sie gar keinen Ihrer neuen Kollegen?

Doch, mit Dominik Martinovic habe ich schon bei RB Leipzig zusammen gespielt. Und Jesper Verlaat kenne ich auch sehr gut. Wir stehen regelmäßig in Kontakt. Er hat sich auch schon bei mir gemeldet nach der Unterschrift.

Verlaat scheint sich demnach über Ihren Wechsel zu freuen …

Das hoffe ich mal (lacht).

Mit Uerdingen mussten Sie zuletzt eine bittere Erfahrung machen. Sportlich hat man die Dritte Liga gehalten, doch der Verein bekam wegen finanzieller Probleme keine Lizenz. Eine Achterbahn-Fahrt der Gefühle, oder?

Die ganze Saison war leider eine Achterbahn-Fahrt. Ich will da jetzt aber gar kein böses Blut schüren, denn alle, die direkt um die Mannschaft herum waren, haben ein Super-Job gemacht. Auch wir haben das geschafft, was in unserer Macht stand: Wir haben die Klasse gehalten. Für den Verein an sich tut es mir natürlich leid.

Auf welcher Position spielen Sie am liebsten?

Auf der Sechs oder Acht. Auf diesen Mittelfeld-Positionen kann ich meine Stärken am besten einbringen.

Es heißt, Sie wären ein echter Kämpfer …

(lacht) Sagen wir es mal so: Ich arbeite gerne.