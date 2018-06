Von Ronny Ding

Mannheim. Mit 19 Spielern, darunter die drei Torleute sowie zwei Akteure aus der eigenen U 19 (Florian Flick und Jonas Weik) und Gastspieler Dino Bajric (TuS Koblenz) startete der SV Waldhof am Freitagmorgen die Vorbereitung auf die neue Saison. Es fehlten lediglich Maurice Deville, der heute hinzustoßen wird, und Neuzugang Jesse Weißenfels (Stuttgarter Kickers), der aufgrund einer Wadenverletzung noch einige Tage mit dem Training pausieren muss.

Mit dabei waren aber Rückkehrer Morris Nag (war an Wormatia Worms ausgeliehen) sowie Raffael Korte nach seinem auskurierten Kreuzbandriss wie auch die bislang neu verpflichteten Maurice Hirsch (Stuttgarter Kickers), Jan Just (Schott Mainz), Valmir Suleymani (Hannover 96) und Timo Kern (FCA Walldorf).

Hintergrund Kader Tor: Markus Scholz, Christopher Gäng, Konstantin Weis; Abwehr: Kevin Conrad, Michael Schultz, Marco Meyerhöfer, Mete Celik, Mirko Schuster, Jan Just (Schott Mainz), Mittelfeld und Angriff: Marco Schuster, Dorian Diring, Jannik Sommer, Gianluca Korte, Raffael Korte, Sinisa Sprecakovic, Morris Nag, Maurice Deville, Maurice Hirsch (Stuttgarter Kickers), Jesse Weißenfels (Stuttgarter Kickers), Valmir Sulejmani (Hannover 96), Timo Kern (Astoria Walldorf). Abgänge: Nicolas Hebisch (Viktoria Köln), Daniel di Gregorio (FC Homburg), Hassan Amin (SV Meppen), Benedikt Koep (TSV Steinbach), Kevin Nennhuber (FC Gießen), Jesse Weippert (Neckarsulmer SU), Ilias Tzimanis (FCA Walldorf), Patrick Mayer (SV Beuren), Dennis Rothenstein, Simon Tüting, Andreas Ivan, Kubilay Dogan.

So ganz frei im Kopf schien dem ersten Anschein nach durch das dritte Scheitern in Folge in der Relegation im Kampf um den Drittligaaufstieg aber nicht jeder Spieler zu sein. Nicht nur bei den rund 50 Kiebitzen, auch innerhalb der Mannschaft war nach dem Spielabbruch gegen Uerdingen die mögliche Bestrafung in Form von Punktabzügen ein Thema.

"Die angedrohte Strafe war wieder ein Schuss vor den Bug. Schon in den Tagen nach dem Spiel gingen wir durch ein Wechselbad der Gefühle. Erst mussten wir den Spielabbruch verarbeiten, dann hatten wir für ein paar Tage die Hoffnung, statt den Uerdingern in die 3. Liga aufzusteigen, aber wir können das alles ja nicht beeinflussen", nimmt es Innenverteidiger Kevin Conrad wie es kommt. Seine knapp vier Wochen Urlaub habe er dennoch genossen, versichert er.

Bis um 12 Uhr hatte sein Club am Freitag Zeit, gegen den Antrag des DFB-Kontrollausschusses auf einen Abzug von neun Punkten und einer Geldstrafe von 50.000 Euro plus weiterer Auflagen Einspruch einzulegen.

"Wir haben fristgerecht per Fax und per e-mail reagiert", ging Geschäftsführer Markus Kompp auf Nummer Sicher, um ja nicht die gesetzte Frist zu versäumen. Beim SVW hält man das Strafmaß für unverhältnismäßig, da der DFB noch nie nach Fanausschreitungen mit Punktabzügen in den Spielbetrieb eingegriffen hätte.

Der Fall liegt nun beim DFB-Sportgericht. Parallel dazu ist das ständige Schiedsgericht des DFB mit dem Antrag des SVW auf Zulassung zur dritten Liga befasst.

Trainer Bernhard Trares hatte nach der Ankündigung des Strafmaßes durch den DFB sofort betont, dass seine Zusage für die neue Saison als Chefcoach weiterhin gelte. "Es ist alles fertig ausgehandelt und muss nur noch unterschrieben werden", werden er und sein Co-Trainer Benjamin Sachs sowie Torwarttrainer Deniz Tiano die Angelegenheit in Kürze offiziell machen und somit auch im Spieljahr 2018/19 an der Linie stehen.

Ihre Aufgabe wird es sein, in den kommende fünf Wochen bis zum Saisonstart am letzten Juli-Wochenende die Mannschaft in eine Topverfassung zu bringen.

Genau unter Beobachtung steht auch Gastspieler Bajric, der vornehmlich ein Mann für das defensive Mittelfeld ist. "Wir wollen sehen, wie flexibel er einsetzbar ist", betont Trares, dass man von der Qualität eines Spielers voll überzeugt sein müsse und keinen Aktionismus betreibe. Gesucht wird auch noch ein Angreifer.

Mit den zwei oder drei angestrebten Verpflichtungen wäre der Kader dann komplett. "Das Gerüst steht, wir wollen jetzt noch in der Breite etwas besser aufgestellt sein", klingt Waldhofs Sportlicher Leiter Jochen Kientz jedenfalls zuversichtlich.

Gesucht wird von ihm und Trares neben weiteren Neuzugängen zusätzlich zu den bereits feststehenden sechs Testspielen bei Amateurvereinen jetzt noch ein höherklassiger Gegner.

Testspiele, 24. Juni, 11 Uhr: Phönix Mannheim (Auf dem Platz "Im Schlammloch"); 30. Juni, 14 Uhr: bei Viktoria Neckarhausen; 7. Juli, 13 Uhr: bei ASC Neuenheim; 8. Juli, 14 Uhr: bei Germania Pfungstadt; 13. Juli, 19 Uhr: bei Fortuna Heddesheim; 18. Juli, 18.30 Uhr: bei VfB Gartenstadt.