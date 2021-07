Von Daniel Hund

Mannheim. 14 500 Zuschauer dürfen rein. Ob es auch so viele werden? Eher unwahrscheinlich. Wie auch immer, beim SV Waldhof ist man heiß auf den Drittliga-Start, auf die Rückkehr der Fans, auf den ersten Gegner. Und der hat es in sich. Der 1. FC Magdeburg, eine der stärksten Mannschaften der letzten Rückrunde, kreuzt am Samstag, 14 Uhr, im Mannheimer Carl-Benz-Stadion auf.

Und mit ihm ein alter Bekannter: Christian Titz, 50, aufgewachsen in Neckarhausen, als Spieler gereift bei der dortigen Viktoria, unten auf dem Ascheplatz, und natürlich beim SV Waldhof. Von 1994 bis 1997 kickte Titz als Jugendlicher am Alsenweg.

Mittlerweile ist er Trainer – und was für einer. Er war’s, der den Hoffnungslosen aus Magdeburg mitten in der letzten Saison wieder neues Leben eingehaucht, sie vor dem drohenden Abstieg gerettet hat.

Und jetzt traut man ihnen den ganz großen Wurf zu. Viele sehen im Ost-Klub eine Art Geheim-Favoriten auf die Meisterschaft.

Patrick Glöckner stimmt da mit ein. Der Waldhof-Trainer sagt: "In den letzten beiden Testspielen haben sie starke Leistungen gezeigt und zwei Zweitligisten geschlagen. Sie haben neun neue Spieler integriert, sind flexibel und technisch stark aufgestellt."

Dann kommt da noch der Titz-Faktor mit ins Spiel. Glöckner über seinen Kollegen, der auch schon beim Hamburger SV in der Bundesliga das Kommando hatte: "Seine Mannschaften sind immer schwer zu bespielen. Er hat erkannt, was sie brauchen."

Verstecken wollen sich die Buwe aber nicht. Müssen sie auch nicht. Denn dünner Kader hin oder her, die erste Elf hat eine enorme Qualität. Wie die gegen Magdeburg im Detail aussehen wird, weiß Glöckner, behält es aber für sich. "Wir sind auf allen Positionen sehr gut eingespielt", schmunzelt der Trainer, "wie das dann am Samstag genau aussehen wird, werden wir sehen."

Hinter einem Leistungsträger steht noch ein dickes Fragezeichen. Gemeint ist Marcel Seegert, 27, Kapitän, Abwehrchef, Glöckners verlängerter Arm. Seine Verletzung an der linken Schulter, die er sich im Testspiel gegen Gießen zugezogen hat, bremst ihn weiter aus.

Am Donnerstag stand "Cello" wieder auf dem Trainingsplatz, gereicht hat es aber nur für die halbe Einheit. "Er musste noch geschont werden, Körperkontakt war auch noch nicht möglich", verrät Glöckner. Die Hoffnung stirbt im Fall Seegert aber zuletzt. Noch schreibt Glöckner ihn für Samstag nicht ab.

Die Stürmer Anthony Rozcen, 21, und Gillian Jurcher, 24, hingegen schon. Beide haben mit muskulären Problemen zu kämpfen. Jurcher erwischte es am Donnerstag, Roczen schon am vergangenen Sonntag beim FSV Frankfurt – die RNZ berichtete.

Die Torhüterfrage wird weiter gehütet wie ein Staatsgeheimnis. "Wir wissen schon, wer spielt, aber wir werden das Gespräch mit beiden erst morgen führen", lächelte Glöckner auf RNZ-Nachfrage.

Zuletzt schien Jan-Christoph Bartels, 22, leicht die Nase vorne zu haben. Doch auch Timo Königsmann, 24, rechnet sich nach wie vor gute Chancen auf die Start-Elf aus.

Zum Ticketverkauf: Der SVW hat bislang 6 300 Karten abgesetzt. 450 davon gingen an die Gäste aus Magdeburg. Die Blau-Schwarzen rechnen insgesamt mit 8 000 bis 10 000 Zuschauern. "Wir freuen uns auf jeden einzelnen", sagt Glöckner, "denn diese Wucht hat uns ein Jahr lang gefehlt."

Das Ziel ist klar: Gemeinsam will man stark sein, Magdeburg zeigen, dass in Mannheim nichts zu holen ist.