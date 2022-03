Mannheim. (rodi) Seit wieder mehr Zuschauer in die Stadien dürfen, kehrt das Gefühl von "Fußball pur" zurück. Fans, die ihre Mannschaft bedingungslos nach vorne peitschen – davon profitierte in der Vorrunde auch der SV Waldhof. Denn mit der Fan-Rückkehr lief es auch für die Buwe in den letzten Spielen wieder besser, der Aufstiegstraum ist noch lange nicht ausgeträumt.

Große Unterstützung von den Rängen ist natürlich am Sonntag (14 Uhr) im Mannheimer Carl-Benz-Stadion garantiert, denn der Tabellendritte Eintracht Braunschweig kommt zum Tabellenfünften. Die Niedersachsen haben derzeit zwei Punkte mehr als die Buwe auf dem Konto und zudem noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Der Druck liegt also eigentlich bei den Mannheimern, auch wenn Trainer Patrick Glöckner dies so nicht stehen lassen möchte. "Für den Aufstieg braucht man eine gewisse Anzahl an Punkten. Gegen wen man die holt, ist relativ egal", spricht er nicht von einem Sechs-Punkte-Spiel. "Wir wissen um die Wichtigkeit des Spiels, aber es wird dann ja auch noch um die anderen Partien gehen", weist Glöckner darauf hin, dass nach diesem Wochenende für jeden Club noch weitere 27 Punkte zu vergeben sind. Nicht zu viel Druck vor dem Duell mit dem Zweitligaabsteiger aufzubauen macht Sinn, denn Braunschweig hat auswärts die zweitbeste Punktebilanz und sogar die stärkste Defensive.

Für Glöckner ist das kein Zufall. Michael Schiele, der als ehemaliger Trainer beim SV Sandhausen schon nach weniger als drei Monaten wieder den Stuhl vor die Tür gesetzt bekam, hat einen der am stärksten bestücken Kader. "Sie gehören zu den Top Drei was den Kader betrifft", behauptet der Waldhof-Coach, "Braunschweig steht zu Recht da oben." Ihre offensive Wucht werden die Gäste auch am Sonntag einsetzen, es gäbe ja auch keinen Grund, den Spielstil zu ändern, prophezeit Glöckner.

Einen Stammplatz im Team des BTSV haben mit Michael Schultz und Jan Hendrik Marx auch zwei ehemalige Waldhof-Spieler in der Viererkette, die beide nach ihrem Wechsel in die 2. Bundesliga dort nicht Fuß fassen konnten und nun mit den Niedersachsen erneut einen Anlauf in der zweithöchsten Spielklasse anstreben.

Auch wenn schon über 10 000 Karten im Vorverkauf erworben wurden, rechnen die Sicherheitskräfte nicht mit einem erhöhten Arbeitsaufwand, denn anders als zuletzt im Derby gegen Kaiserslautern sind die beiden Fanlager am Sonntag freundschaftlich verbunden. So wird es zur Einstimmung auf das Spiel sogar einen gemeinsamen Fanmarsch vom Hauptbahnhof zum Stadion geben.

Ein würdiger Rahmen für ein Topspiel. Dies motiviert auch Waldhofs Mittelstürmer Pascal Sohm. "Wir werden uns akribisch vorbereiten", soll es für ihn und sein Team von Beginn an rund laufen, anders als zuletzt in Halle. "Die erste Halbzeit war dort wirklich nicht das Gelbe vom Ei", räumt der Winterneuzugang ein. Der 30-Jährige, der intern schon als "Eisenschädel" betitelt wird, hat seit Januar schon dreimal ins Tor geköpft – stets auswärts. "Ich würde gerne auch mal mein erstes Heimtor erzielen, aber generell wollen wir das Spiel so angehen, dass wir es auch gewinnen", zählen für ihn in erster Linie die Punkte. Nicht mitwirken können diesmal der gesperrte Stefano Russo (fünfte gelbe Karte), Adrien Lebeau (verletzt) und Niklas "Willy" Sommer (hat noch Trainingsrückstand). Dafür kehren Fridolin Wagner und Alexander Rossipal nach ihrer einwöchigen Verletzungspause wieder in den Kader zurück.