Von Daniel Hund

Mannheim. Marco Höger, 32, ist eine der Schlüsselfiguren beim SV Waldhof. Sein Wort hat Gewicht, er geht voran, führt die Mannschaft als Mittelfeld-Abräumer auf dem Platz. Kürzlich ließ Höger, der auch in der kommenden Saison noch in Mannheim unter Vertrag steht, in einem RNZ-Interview aufhorchen. Auf die Frage, ob der auch in der kommenden Saison noch beim SV Waldhof spielen wird, sagte er: "Man kann im Fußball nie wissen, wie es weiter geht. Ich will die Saison jetzt erstmal bestmöglich abschließen mit unserer Mannschaft. Dann mache ich mir mit der Familie im Sommer meine Gedanken."

Nun legte das Portal "transfermarkt.de" nach. Laut deren Infos soll Höger beim Zweitligisten Hannover 96 gehandelt werden. Auch Fortuna Düsseldorf soll ihn auf dem Zettel haben.

Die RNZ hakte bei seinem Berater Laurent Burkart von b360sports nach. Burkart zur RNZ: "Grundsätzlich ist es so, dass sich mehrere Zweitligisten wegen Marco erkundigt haben. Sie wollten wissen, wie sein genauer Plan aussieht." Und weiter: "Fakt ist aber auch, dass Marco sich beim Waldhof sehr wohl fühlt und eigentlich den Weg mit dem SVW weitergehen will."

Was heißt eigentlich? Burkart: "Noch ist ja nicht klar, wie es beim Waldhof weitergeht. Wer wird die Mannschaft in der neuen Saison trainieren? Welche Spieler bleiben, welche kommen dazu? Das sind die Fragen, die Marco natürlich beschäftigen." Högers Ziel ist klar umrissen: Er will in die Zweite Liga. Am liebsten mit den Buwe.