Mannheim. (rodi) Den positiven Trend fortsetzen will der SV Waldhof in der 3. Liga am Samstag um 14 Uhr, wenn er im Münchner Olympiastadion gegen Türkgücü München antritt. Nach vier Punkten aus den letzten beiden Partien, mit denen man den verpatzten Jahresauftakt schon etwas korrigieren konnte, wollen die Buwe nun nachlegen. "Wir haben die letzten Wochen nicht so gut gepunktet, daher zählen jetzt natürlich nur Dreier. Da ist es uns auch egal, dass es bei Türkgücü zuletzt etwas Drunter und Drüber ging", gibt Torjäger Dominik Martinovic die Marschrichtung vor.

Es gilt Anschluss zu halten an die Aufstiegsplätze. Die Münchner stehen sowohl sportlich als auch finanziell mit dem Rücken zur Wand und brauchen ebenfalls dringend die Punkte. Türkgücü stellte Ende Januar einen Insolvenzantrag und daher drohen dem Verein bis zu neun Punkte Abzug, wodurch der Abstieg kaum noch zu verhindern wäre. Durch den Einstieg eines neuen Sponsors soll der Spielbetrieb bis zum Saisonende aber gewährleistet sein. Sollten die Münchner allerdings vor dem 34. Spieltag ihr Team zurückziehen, würden alle bisherigen Ergebnisse aus der Wertung genommen werden, womit auch der Hinspielsieg des SVW null und nichtig wäre.

Am Samstag für die Blauschwarzen auflaufen wird erfreulicherweise Marc Schnatterer, der in dieser Woche Vater wurde und sich jetzt, nachdem er unter der Woche etwas mehr Freizeit genehmigt bekam, wieder auf Fußball konzentrieren kann. Von seinem Verein gab es als Geschenk einen Präsentkorb mit der ersten Grundausstattung wie Strampelanzug und Schnuller sowie Nervennahrung für die stolzen Eltern.

Trainer Patrick Glöckner verspürt keine Lust, aufgrund der unklaren Lage beim Gegner mit einer abwartenden Haltung ins Match zu gehen. "Natürlich ist es immer gut, wenn man in die Partie reinkommt und gleich zeigt, was Sache ist. Deswegen wollen wir wenn der Schiedsrichter anpfeift, von der ersten Sekunde an da sein und 90 Minuten Druck ausüben", fordert er.

Die Statistik beider Vereine weist eine positive Bilanz für Waldhof aus. In den bisherigen drei Duellen holten die Kurpfälzer sieben Punkte, am Samstagnachmittag sollen es dann zehn Punkte aus vier Spielen für das Waldhof-Team sein. Bei diesem Unterfangen im Olympiastadion ersetzt werden müssen von Glöckner verletzungsbedingt weiterhin die Verteidiger Jesper Verlaat (Gesäßmuskelzerrung) und Niklas Sommer (Adduktorenprobleme).

In die nächste Runde geht indessen der Rechtsstreit zwischen dem ehemaligen Sportlichen Leiter Jochen Kientz und dem SV Waldhof. Kientz, vertreten durch seinen Anwalt Christoph Schickhardt, klagt aufgrund seiner fristlosen Kündigung gegen den Verein, weil er gegen die Corona-Regeln verstoßen haben soll. Der konkrete Vorwurf lautet, dass er seinen positiven Coronatest innerhalb der Mannschaft verschwiegen habe. Diese Anschuldigung erfuhren Kientz und sein Anwalt jedoch lediglich aufgrund einer Aussage von Mäzen Bernd Beetz im Rahmen einer Talkrunde. In einem Güterichterverfahren sind sich beide Parteien nicht näher gekommen.