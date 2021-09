Von Daniel Hund

Mannheim. Rafael Garcia ging, Baris Ekincier kam. Seine Eckdaten: 22 Jahre, 1,81 Meter groß, Linksaußen von Beruf. Ekincier kommt vom VfL Bochum, gehörte dem Kader an, der im Sommer den Aufstieg in die Bundesliga meisterte. Bei den Buwe freut man sich über den Neuen, der schon vor ein paar Wochen zu einem mehrtägigen Trainingslager am Alsenweg war. "Baris ist ein Spieler, der voll im Saft steht.

In der Vergangenheit hat er wenig Spiele absolviert. Er ist ein großes Talent mit einer guten Technik und einem guten Abschluss." Und weiter: "Weil er zuletzt nicht so oft gespielt hat, muss man die Erwartungen erstmal ein wenig runterschrauben. Aber es kann sein, dass er abgeht wie eine Rakete."

Die RNZ hat sich mit dem Neuen, der schon am Samstag im Heimspiel gegen Türkgücü München im Kader stehen kann, unterhalten. Am Donnerstag nutzte der U21-Nationalspieler Aserbaidschans (zwölf Spiel, vier Tore) die Zeit zwischen den Trainingseinheiten, um sich eine Wohnung anzuschauen und telefonierte nebenbei mit dieser Redaktion.

Baris Ekincier, wie groß ist denn die Vorfreude auf den SV Waldhof?

Wirklich riesig. Vor allem von den Fans habe ich schon vieles gehört und auch gesehen: Ich habe mir ein paar Videos bei Youtube angeschaut (lacht). Ich habe richtig Bock auf das hier, endlich was Neues für mich. Die Vorfreude auf das erste Spiel vor unseren Fans ist groß. Und dann ist da bald noch dieses Derby in Kaiserlautern. Dort wollen wir unbedingt gewinnen und ich will dabei helfen. Ich werde Vollgas geben.

Die Mannschaft haben Sie schon im Training erlebt, was ist drin in dieser Saison für den SVW?

Die Jungs sind top. Sie haben viel Qualität und ich wurde toll aufgenommen. Ich denke, dass wir oben in der Liga dabei sein können. Dazu gehört natürlich auch immer etwas Glück, doch das Potenzial ist da.

Sie wurden quasi als Nachfolger von Rafael Garcia verpflichtet. Sehen Sie sich ausschließlich in der Offensive auf der linken Außenbahn?

Nein, ich bin vielseitig einsetzbar. Aber auf der linken Seite spiele ich am liebsten. In der Nationalmannschaft habe ich auch schon im defensiven und offensiven Mittelfeld gespielt. In Bochum wurde ich auch schon als Links- und Rechtsverteidiger eingesetzt.

Die Vorbereitung haben Sie beim VfL Bochum absolviert. Das Fitnesslevel ist dementsprechend hoch, oder?

Ja, ich war dort voll ins Training integriert und das nicht etwa in der Trainingsgruppe zwei, die es dort auch gab. Ich habe wirklich das volle Pensum beim VfL mitgemacht.

Gab es für den jungen Baris Ekincier ein Vorbild auf dem Weg zum Profi?

Nein, kein spezielles. Ich weiß aber, dass man viel investieren muss, wenn man es wie ein Cristiano Ronaldo ganz nach oben schaffen will. Ich selbst will und kann mich nicht mit solchen Spielern vergleichen. Aber auch ich will noch einiges im Fußball erreichen. Auch mein Vater hat mir immer gesagt, dass ich viel arbeiten muss, das beherzige ich. Er selbst ist natürlich mein großes Vorbild.

Sie sind kaum in Mannheim angekommen und besichtigen schon die erste Wohnung. Sie haben es scheinbar sehr eilig!

Ja, das kann man so sagen. Ich sehe das hier als große Chance, will mich so schnell wie möglich eingewöhnen und dazu gehört auch eine eigene Wohnung. Erst in seinen eigenen vier Wänden kommt man so richtig an.