Von Michael Wilkening

Mannheim. In der Hängepartie um einen Wechsel von Timo Kern von Drittliga-Aufsteiger SV Waldhof zeichnet sich ein Ende ab. Der Mittelfeldspieler, der mit 17 Treffern in der zurückliegenden Saison großen Anteil am Aufstieg der Mannheimer hatte, wird die Blau-Schwarzen verlassen. Beim 4:0-Testspielsieg der Waldhöfer gegen den luxemburgischen Erstligisten Fola Esch (Tore: Gianluca Korte, Kevin Koffi, Marco Schuster, Valmir Sulejmani) stand Kern bereits nicht mehr im Kader. Der neue Verein des 29-Jährigen ist nach RNZ-Informationen die Reservemannschaft des FC Bayern München.

"Es könnte sein, dass in den nächsten Tagen etwas passiert", kommentierte der Sportliche Leiter Jochen Kientz die Situation um den Spielmacher. Der wollte ursprünglich zum Zweitligisten Jahn Regensburg wechseln, allerdings scheiterte der Transfer, weil der SVW und Regensburg hinsichtlich der Ablöse keine Einigung erzielten. Die Münchner sind offenbar bereit, eine entsprechende Entschädigung an die Mannheimer zu leisten.

Kern steht noch bis Juni 2020 beim SVW unter Vertrag. Allerdings hatte der Spieler vor dem Start der Vorbereitung auf die am 21. Juli mit dem Duell beim Chemnitzer FC beginnenden Saison erklärt, sich schwerzutun, weiter für die Mannheimer aufzulaufen – weil er die Chance ergreifen wolle, in der 2. Liga zu spielen.

Jetzt läuft es darauf hinaus, dass Kern künftig für den Mannheimer Ligarivalen FC Bayern II aufläuft, wo er als älterer Akteur die vielen Talente des deutschen Rekordmeisters führen soll. Für die Mannheimer bedeutet der Abgang des spielstarken und torgefährlichen Mittelfeldspielers einen schmerzhaften Verlust.