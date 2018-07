Heidelberg. (rodi/red) "Jannik Sommer, Gianluca Korte und Markus Scholz, die in den letzten drei Jahren alle Aufstiegsspiele miterlebt haben, sind froh, dass sie in dieser Saison keine Relegation spielen müssen", berichtet Waldhofs neuer Mannschaftskapitän Kevin Conrad und hält mit dem Saisonziel "Meisterschaft" nicht hinter dem Berg. Denn der Meister der Fußball-Regionalliga Südwest steigt in dieser Saison direkt auf.

Die ersten drei Punkte auf dem Weg dorthin will der Traditionsclub zum Saisonstart am Samstag um 14 Uhr im Carl-Benz-Stadion gegen den SSV Ulm einfahren. Dass es aber kein Selbstläufer wird, das Bernhard Trares bewusst. Der Waldhof-Coach spricht von der "schwierigsten Liga aller Zeiten."

An die zehn Teams zählt er zu den Aufstiegskandidaten, darunter auch den ersten Gegner. "Ulm ist in diesem Jahr ein Geheimfavorit. Deren neuer Trainer Holger Bachthaler kommt aus der Leipziger und Salzburger Schule. Die Ulmer pressen und laufen früh an und bringen eine gute Aggressivität auf den Platz", richtet er sich auf ein offenes und intensives Spiel ein und baut dabei natürlich auch auf die Unterstützung von den Rängen.

"Wir wollen von Anfang an die Zuschauer mitnehmen", fordert er Engagement von seinem Team. Die Begeisterung im Umfeld scheint tatsächlich ungebrochen zu sein. Über 1200 Dauerkarten wurden schon verkauft, kürzlich bei einem Testspiel gegen den Verbandsligisten VfB Gartenstadt kamen fast 900 Zuschauer.

Gut integriert sind nach über fünf Wochen Vorbereitung auch alle sechs Neuzugänge, drei davon, nämlich Timo Kern, Valmir Sulejmani und Jan Just, werden zum Saisonauftakt in der Startelf stehen.

Während der SV Waldhof mit einem Heimspiel beginnt, starten der FC-Astoria Walldorf und die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim auswärts: Walldorf startet am Samstag (14 Uhr) in Pirmasens, Hoffenheim am Sonntag (14 Uhr) in Steinbach.

Info: Regionalliga Südwest, 1. Spieltag

Freitag, 19 Uhr:

Kickers Offenbach - SV Elversberg

Samstag, 14 Uhr:

VfB Stuttgart II - SC Freiburg II

FK Pirmasens - FCA Walldorf

TSG Balingen - FSV Mainz 05 II

SV Waldhof - SSV Ulm

Eintracht Stadtallendorf - SC Hessen Dreieich

Wormatia Worms - FC Homburg

Sonntag, 14 Uhr:

TSV Steinbach Haiger - 1899 Hoffenheim II

1. FC Saarbrücken - FSV Frankfurt.