Mannheim. (rodi) Das erste Vorbereitungsspiel nach der Winterpause bestreitet Fußball-Regionalligist SV Waldhof am Samstag um 14 Uhr bei Türkspor Mannheim. Mit dabei ist auch der jüngste Neuzugang Miro Varvodic. Der 29-jährige Schlussmann mit Profierfahrung bei Greuther Fürth, dem 1. FC Köln und Hajduk Split, der einen Vertrag bis zum Saisonende erhält, kommt von den Stuttgarter Kickers und ersetzt Christopher Gäng, der aufgrund von Sprunggelenk-Schmerzen auf unbestimmte Zeit ausfällt.

Interesse hat der Tabellenführer offenbar auch an einer Verpflichtung von Jonas Erwig-Drüppel. Dessen Verein Wuppertaler SV (Regionalliga West) muss aufgrund finanzieller Probleme den Kader vor dem Rückrundenstart ausdünnen. In 21 Pflichtspielen bereitete der 27-jährige Flügelspieler sieben Tore vor und erzielte vier Treffer selbst. An Erwig-Drüppel sollen auch mehrere weitere Viertligisten (Saarbrücken, Steinbach, Aachen, Oberhausen, Rödinghausen und Essen) interessiert sein.