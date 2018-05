Mannheim. (rodi) Zwei Minuten nach dem Abpfiff verkündete der Stadionsprecher die erlösenden Nachricht. Der SV Waldhof darf auch in diesem Jahr die Aufstiegsspiele zur 3. Liga bestreiten. "Ich bin stolz auf die Mannschaft. Ich hätte nach dem Lotte-Spiel vor zwei Jahren nicht gedacht, dass wir das überhaupt noch einmal schaffen", sagt Alexander Rudnick. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Spielbetriebs GmbH ist fest davon überzeugt, dass das Team in diesem Jahr mehr Körner für das Finale als in den Vorjahren hat. Es ist Waldhofs dritter Anlauf in Folge, in dieser Form einmalig in Deutschland, mit der der Ex-Bundesligist über die Relegation die Chance bekommt, aus den Niederungen der Regionalliga endlich wieder mehr ins Rampenlicht zu treten.

Vorzeitig gesichert hat sich der SV Waldhof diese Teilnahme durch ein 1:1 (0:1) gegen den TSV Steinbach, womit auch rechnerisch alles klar ist. Waldhof kann am letzten Spieltag in Ulm nicht mehr vom zweiten Rang verdrängt werden. 5884 Zuschauer fieberten und zitterten am Samstag mit ihrer Mannschaft im Stadion, doch am Ende war alle Aufregung unnötig. Auch eine Niederlage hätte die Teilnahme an den Relegationsspielen bedeutet, denn Waldhof bekam Schützenhilfe vom FSV Frankfurt, der dem SC Freiburg II beim 2:2 einen Punkt abknöpfte. Wer jetzt am 24. und 27. Mai ihr Gegner sein wird, wissen die Kurpfälzer erst am nächsten Samstag. Die besseren Karten im Kampf um die Meisterschaft in der Weststaffel hat der KFC Uerdingen, der mit zwei Punkten Vorsprung auf Viktoria Köln in den letzten Spieltag geht. Unabhängig vom Gegner ist die Vorfreude im blau-schwarzen Lager aber sehr groß. "Wir haben null Spannungsabfall. Ganz im Gegenteil. Jetzt geht es erst richtig los. Wir wollen der Stadt zwei Superspiele zeigen", verspricht Trainer Bernhard Trares.

Woran es bis dahin noch zu arbeiten gilt, weiß Waldhofs mit zehn Toren gefährlichster Angreifer Nicolas Hebisch ganz genau: "Die Chancenverwertung ist etwas, was wir bis dahin noch verbessern können." Der Berliner rettete mit seinem Ausgleichstreffer (59.) den Waldhöfern zumindest die Punkteteilung. Ein perfekt vorgetragener Konter hatte die Hessen früh in Führung gebracht, Fatih Candans Querpass fand den freistehenden Sascha Marquet, der den Ball zum 0:1 über die Linie drückte (4.). Darüber hinaus ging von den Gästen aber kaum Torgefahr aus, ein Eckballverhältnis von 11:1 für die Hausherren spricht Bände.

Waldhof machte aus seinen vielen Chancen wieder mal zu wenig. Pech bei Gianluca Kortes Lattenkracher (21.) und Unvermögen bei Maurice Deville, der den Ball aus weniger als vier Metern über die Latte setzte (84.), kam noch dazu. Chancen, die man in der Relegation verwerten sollte. Es gilt schließlich eine schwarze Serie zu knacken, denn in vier Aufstiegsspielen der letzen beiden Jahre gelang aus dem Spiel heraus kein einziges Tor. Der Vorverkauf für das Relegationsheimspiel beginnt auf der SVW-Geschäftsstelle morgen um 10 Uhr und ist in dieser Woche den Mitgliedern und Dauerkartenbesitzern vorbehalten. Der freie Verkauf startet in der Woche darauf.

SV Waldhof Mannheim: Scholz - Meyerhöfer, Schultz, Conrad, Amin - Ma. Schuster, di Gregorio - Diring (85. Mi. Schuster), G. Korte (46. Sommer), Deville - Koep (19. Hebisch).

TSV Steinbach: Löhe - Heister, Müller, Bremer, Strujic (89. Kranitz) - Marquet, Bisanovic, Trkulja, Wegner (53. Tahiri) - Candan, Bektasi (74. Celani)

Schiedsrichter: Schlosser (Montabaur) - Zuschauer: 5884 - Tore: 0:1 Marquet (4.), 1:1 Hebisch (59.).