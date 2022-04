Mannheim.(rodi) Bernd Beetz ist wie bereits gemeldet am Montagabend auf der Mitgliederversammlung als Präsident des SV Waldhof e.V. bestätigt worden. Der Investor bzw. Mäzen, der nach der Ausgliederung der Profimannschaft in eine Spielbetriebs GmbH den Profifußball zurück nach Mannheim holen will, geht als Vorstand des Hauptvereins somit in seine zweite Amtszeit. Die 164 stimmberechtigten unter den 181 anwesenden Mitgliedern hatten in der gut dreistündigen und harmonischen verlaufenden Veranstaltung aber nicht die Qual der Wahl, denn Beetz trat ohne Gegenkandidat an.

Mit 113 Ja-Stimmen entschieden sich gut zwei Drittel der Wähler für Beetz. Mit in seinem Team bleiben die ebenfalls wieder gewählten Birgit Loewer-Hirsch, Horst Seyfferle und Tobias Schmidt. Neu gewählt wurde auch der Aufsichtsrat. Neben den bisherigen Mitgliedern Stefan Fulst-Blei, Dariush Hafezi und Markus Münch rückten Tim Spagerer, Oliver Ort, Oliver-Marc Ganglbauer und der ehemalige Profi Karl-Heinz Bührer neu in das Gremium.

In seinen Ausführungen zu Beginn der Versammlung gab Beetz einen Überblick über die finanzielle Lage im Hauptverein. Nach einer Schieflage in der Vergangenheit sei man jetzt besser aufgestellt. Der Hauptverein hat pro Saison Kosten in Höhe von etwa 450.000 Euro. Neben den Haupteinnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen (etwa 200.000 Euro) und aus der GmbH (100.000 Euro) erhält der Vereine auch Zuschüsse des Badischen Sportbundes und von der Stadt Mannheim. Der Rest der Einnahmen, um die Kosten auszugleichen, erwirtschaftet der Verein durch Sponsoring.

Ein Themenschwerpunkt auf der Versammlung war das geplante Nachwuchsleistungszentrum. In einem ersten Anlauf bekam Waldhof vom DFB keine Genehmigung, da laut Verband die Entscheidungsgewalt beim Verein sein muss. Das Jugendförderzentrum steht derzeit noch unter der Leitung von "Anpfiff ins Leben", welches von der Dietmar-Hopp-Stiftung finanziert wird. AiL zieht sich aber am 30.6.23 vom Standort in Mannheim zurück, weil höherklassige Vereine mit Profifußballambitionen künftig mit Ausnahme von Hoffenheim nicht mehr unterstützt werden sollen. Für den SV Waldhof e.V. heißt dies, dass man zur Finanzierung laut Beetz weitere 350.000 Euro benötigt. Insider gehen allerdings von einer noch höheren Summe aus.

Bernd Beetz will diese Lücke durch einen privaten Kredit ausgleichen, dies hat der Aufsichtsrat jedoch abgelehnt. "Dies würde bereits nach drei Jahren zu einer Schuldenlast beim e.V. von knapp 3 Millionen Euro führen, ohne dass dem eine Erfolgsgewissheit oder ein solide absehbare finanzielle Refinanzierung gegenüber steht. Trotz zugesicherter vertraglicher Gestaltungsoptionen zur Vermeidung einer vereinsrechtlichen Insolvenz (Stichwort Rangrücktritt) hat dies der Aufsichtsrat einstimmig abgelehnt und die Vorlage eines neuen Vorschlags beim Präsidium angefordert", erläuterte hierzu der Aufsichtsratsvorsitzende Stefan Fulst-Blei. In einem mittlerweile gebildeten Arbeitskreis sollen in den kommenden Monaten andere Lösungen erarbeitet werden.

Im vorletzten Tagesordnungspunkt ging Beetz auch auf die finanzielle Lage in der Spielbetriebs GmbH ein. Die Saison 2020/21 wurde "corona-geschuldet" mit einem Minus von 2,4 Millionen Euro abgeschlossen. Unter den langsam wieder einkehrenden normalen Bedingungen rechnet Beetz hier mit einer baldigen Entspannung.

Update: Dienstag, 5. April 2022, 12.21 Uhr