Mannheim. (dh) Das Transferfenster öffnete am 1. Januar und der SV Waldhof ließ sich nicht zweimal bitten: Tim Schork, der momentan den Kaderplaner-Job von Jochen Kientz übernommen hat, schlug beim Zweitligisten FC Ingolstadt zu: Von den Schanzern kommt Justin Butler, 20, auf Leihbasis. Für den FCI bestritt der Offensivmann 16 Spiele in der Dritten und fünf Partien in der Zweiten Liga. Ausgebildet wurde Butler im Nachwuchs-Leistungszentrum des ruhmreichen FC Bayern.

"Mit ihm bekommen wir eine weitere Option für unser Offensivspiel. Sein Gesamtpaket bestehend aus Größe, Physis und Geschwindigkeit bereichert unsere Offensive", sagt Schork. Bei den Fans des SVW dürfte Butler schon jetzt einen gewissen Heldenstatus genießen: Im Februar 2021 schoss der 1,85 m Mann beim 1:0-Sieg der Schanzer gegen den 1. FC Kaiserslautern den entscheidenden Treffer. Butler besitzt einen deutschen und einen amerikanischen Pass und fällt somit unter die U23-Regel.