Mannheim. (miwi) Seit ein paar Tagen steht der sportliche Aufstieg des SV Waldhof in die 3. Liga fest. Jetzt ist der Klub bemüht, die Lizenz zu sichern. Die finanzielle Planung ist weit fortgeschritten und der Stadionumbau steht bevor.

Am Dienstag haben die Mannheimer fristgerecht Beschwerde gegen die erste Entscheidung des DFB im Zulassungsverfahren zur 3. Liga eingelegt. Dabei geht es darum, eine Bedingung zur Lizenzerteilung nachzuweisen. Aus Sicht des SVW hat der Klub inzwischen die finanziellen Voraussetzungen erfüllt, inklusive einer Bürgschaft, um die aktuelle Lücke in den Planungen abzusichern. "Wir haben auf der Arbeitsebene ein gutes Verhältnis zum DFB", sagt SVW-Geschäftsführer Markus Kompp, der trotz des anhaltenden Rechtsstreites mit dem DFB keine Repressalien seitens des Verbandes befürchtet.

Neben den finanziellen Bedingungen zur Erteilung der Lizenz, die der SVW gemeistert zu haben glaubt, muss der Klub noch einige Auflagen abarbeiten, die zum Großteil den Stadionumbau betreffen. Da die Stadt die Erneuerung der Beschallungs- und Videoanlage im Carl-Benz-Stadion bereits genehmigt hat und darüber hinaus im Sommer eine Rasenheizung einbaut, ist Kompp zuversichtlich, alle Anforderungen im Sinne des Verbandes erfüllen zu können. Wenngleich nicht alle Arbeiten bis zum Ende der Fristen am 28. Mai beziehungsweise 28. Juni abgeschlossen sein werden.

Genaue Angaben zu den finanziellen Planungen macht der Klub nicht, aber nach Informationen dieser Zeitung gehen die Verantwortlichen von einem Gesamtumsatz von knapp sieben Millionen Euro in der 3. Liga aus. Rund vier Millionen Euro verschlingt der sportliche Bereich aus Trainer, Sportlicher Leitung und Profi-Mannschaft.

Die Steigerung der Kosten für die 3. Liga im sportlichen Bereich werden dabei fast komplett durch die Mehreinnahmen durch TV- und Ligavermarktung gedeckt, die inklusive der Einnahmen durch die Teilnahme am DFB-Pokal bei etwa 1,2 Millionen Euro liegen.

In der 3. Liga rechnet der SVW mit 8700 Zuschauern im Schnitt, was angesichts des Derbys gegen den 1. FC Kaiserslautern und attraktiver Gegner wie 1860 München, Hansa Rostock, Preußen Münster oder Eintracht Braunschweig realistisch erscheint. In der aktuellen Spielzeit liegt der Schnitt bei knapp über 6300 Besuchern. Neu geschaffen wird eine hauptamtliche Stelle des Fanbeauftragten, nachdem der bisherige Fanbeauftragte Sören Runke seinen Rückzug angekündigt hat.