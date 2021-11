Angreifer Joseph Boyamba (l.) will in Duisburg mit seinem Team dominant auftreten. Foto: vaf

Mannheim. (rodi) Der MSV Duisburg und der SV Waldhof eröffnen am Freitag um 19 Uhr den 17. Spieltag in der 3. Liga. Es ist das Duell des Tabellenachtzehnten gegen den Sechsten, doch was sagt dies schon in einer Liga, in der jeder jeden schlagen kann. Am Tabellenstand will SVW-Coach Patrick Glöckner, der den zwei verlorenen Punkten gegen Osnabrück am letzten Sonntag aufgrund eines Chancenplus noch etwas hinterher trauert, den Gegner auch nicht messen.

"Der Tabellenplatz ist total trügerisch. Der MSV steht zu Unrecht da unten. Dies ist eine Mannschaft mit hervorragenden Drittligaspielern, die jederzeit in den Flow kommen kann", hofft der 45-Jährige aber darauf, dass nicht ausgerechnet gegen sein eigenes Team der Knoten bei den Meiderichern platzt.

Unter dem neuen Trainer Hagen Schmidt gab es für den MSV in vier Partien erst einen Sieg und zwei Niederlagen, noch sorgte also der Wechsel an der Seitenlinie nicht für den erhofften Umschwung bei den "Zebras". Auf fremden Plätzen hat der SV Waldhof aber auch noch keine Bäume ausgerissen. Den letzten Auswärtsdreier bejubelten die Waldhöfer vor über drei Monaten bei Viktoria Köln. "Es ist schon ein Thema in der Mannschaft. Wir wollen unsere Auswärtsbilanz definitiv verbessern. Es darf aber nicht zu einem Druck überspringen, dies wäre kontraproduktiv. Wille und Einsatzbereitschaft sind bei jedem Spiel gleich, daran liegt es nicht", sagt Glöckner.

Heiß auf das Match ist jetzt schon Joseph Boyamba. "Gegen Osnabrück wurden wir leider durch dumme eigene Fehler bestraft. Wenn wir nun in Duisburg die drei Punkte einfahren, sind wir wieder im Soll", setzt der Angreifer auf Sieg. "Auswärts können wir definitiv noch etwas mehr Dominanz zeigen, aber wie wir in unseren Heimspielen unsere Leistung zeigen, machen dies andere Mannschaften halt auch", weiß Boyambas Teamkollege Marc Schnatterer aber, dass da ein schwerer Brocken wartet. Im Lager der Blauschwarzen lässt man jedenfalls nichts unversucht, den Negativtrend zu stoppen und Glöckner hat für das Spiel in Duisburg unter Einbezug von Spielermeinungen die Abläufe geändert. Am Freitagmorgen dürfen die Buwe diesmal eine Stunde länger schlafen, "erst nach dem Brunch beginnen wir zur Aktivierung des Körpers mit einem kleinen Lauf", hofft er auf einen positiven Effekt beim Anpfiff.

Vielleicht erwischt in Duisburg dann auch wieder einer aus der Glöckner-Elf einen Glanztag wie zuletzt der dreifache Schütze Dominik Martinovic, der sich das Spielgerät nach dem Abpfiff als Trophäe sicherte. Nicht wundern würde es, wenn das Schlitzohr seinen Drei-Tore-Ball ins Duisburger Stadion einschmuggelt, aber den Erfolg gönnt er auch allen anderen. "Wir sind wirklich ein geiles Team. Ich weiß nicht, warum wir da mit Angst ins Spiel gehen sollten, wir haben sehr gute Einzelspieler", kann sich Martinovic gut vorstellen, auch Tore vorzubereiten. Seine Forderung an die Kollegen ist aber klar und deutlich: "Wir müssen unser Gesicht wie gegen Osnabrück möglichst jede Woche zeigen." Mithelfen könnte in Duisburg auch wieder der zuletzt verletzte Adrien Lebeau, der nach jetzigem Stand zumindest auf der Bank sitzen wird. Alexander Rossipal hingegen wird aufgrund von Problemen an der Patellasehne für den Freitag und den kommenden Dienstag bei 1860 München ausfallen.

Abgesagt und auf einen noch nicht konkret feststehenden Termin im Frühjahr verschoben wurde unterdessen aufgrund des Pandemiegeschehens die für den 29. November angesetzte Mitgliederversammlung des SV Waldhof e.V.. Die zu wählenden Gremien wie Präsidium und Aufsichtsrat bleiben bis zur Versammlung weiter im Amt.