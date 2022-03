Lotte. (rodi) Würde der SV Waldhof nach der Heimniederlage gegen Eintracht Braunschweig mit einem Sieg beim SC Verl seine kleine Chance nutzen, in den Aufstiegskampf vielleicht doch noch eingreifen zu können? Das war vor dem Anpfiff die Frage. Die Antwort lautet: Ja. Mit 3:1 (0:1) gewannen die Mannheimer und zeigten sich in der Chancenverwertung diesmal effizient.

Mit Jesper Verlaat, Fridolin Wagner und Stefano Russo rückten drei Spieler neu in die Startelf. Gerrit Gohlke und Pascal Sohm nahmen auf der Ersatzbank Platz, Hamza Saghiri fehlte aufgrund seiner fünften Gelben Karte. Der Start für die Buwe ließ sich gut an, Dominik Martinovic mit zwei Kopfbällen für Gefahr, beim zweiten traf er die Latte (8., 12.). Statt einer frühen Führung kassierte Waldhof nach einer Viertelstunde das 0:1. Lukas Petkov setzte sich gegen Anton Donkor durch, der bis dahin noch überhaupt nicht im Spiel war und überwand Torhüter Timo Königsmann (15.). Danach passierte 20 Minuten fast nichts, die Partie war auf einem bescheidenen Niveau. Der SVW verlor viele Zweikämpfe, es fehlten die ordnende Hand und Ideen auf dem schwer zu bespielenden Geläuf. Erst in der Schlußphase kamen die Gäste wieder zu Offensivaktionen, wieder war Martinovic ohne Glück im Abschluss (45., 45.+1).

Nach der Pause wechselte SVW-Trainer Patrick Glöckner Sohm und Alexander Rossipal für Wagner und Donkor ein. Sohm wurde zum Mazchwinner, denn ihm gelang tatsächlich fast mit seiner ersten Aktion in Abstaubermanier der Ausgleich zum 1:1 (62.). Dies hatte sich bis dahin nicht abgezeichnet. Das Tor stachelte aber zunächst einmal die Verler an. Glück hatte der nur drei Minuten nach dem Ausgleich, denn Cottrell Ezekwem scheiterte für die Verler an der Latte (65.). In der letzten Viertelstunde musste Waldhof dann ohne Marcel Seegert weiterspielen, der Mannschaftskapitän wurde vom Verler Joel Grodowski so hart am Kopf getroffen, dass für "Cello" vorzeitig Feierabend war. Waldhof geschockt? Nein. Erneut Sohm (88.) und Baris Ekincier in der Nachspielzeit (90.+3) schossen Waldhof zum Sieg.

SV Waldhof: Königsmann - Costly, Verlaat, Seegert (78. Gohlke), Donkor (46. Rossipal) - Russo, Höger - Boyamba, Wagner (46. Sohm), Schnatterer (61. Kother) - Martinovic (78. Ekincier)

Schiedsrichter: Ballweg (Zwingenberg)

Zuschauer: 800

Tore: 1:0 Petkov (15.), 1:1 Sohm (62.), 1:2 Sohm (88.), 1:3 Ekincier (90.+3)