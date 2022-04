Von Ronny Ding

Osnabrück. Fußballspieler haben wie viele andere auch so ihre Marotten und Extrawünsche. Was sich Fridolin Wagner wünschte, als er im letzten Sommer einen Vertrag beim SV Waldhof unterschrieb, war vergleichsweise bescheiden. Seine Katze sei Freigänger und dies müsse bei der Wohnungssuche berücksichtigt werden, ließ er den Verein wissen. Ihm konnte geholfen werden und am Samstag beim 2:1-Auswärtssieg des SV Waldhof in Osnabrück hatte der Mittelfeldspieler sogar den Tiger im Tank.

Das Spiel wurde zu Wagner-Festspielen, denn der 24-Jährige erzielte beide Tore für seinen Club. Als Torjäger war Wagner bislang nicht aufgefallen, denn nur ein Saisontor gelang dem 24-Jährigen in seinen 24 Einsätzen zuvor. "Zwei Situationen konnten wir heute mal zu Ende spielen und das war im Großen und Ganzen der Schlüssel zum Sieg", analysierte Wagner nach dem Abpfiff.

Hintergrund Stimmen zum Spiel > Patrick Glöckner, Waldhof-Trainer: "Wir haben heute sehr zielstrebig gearbeitet und von der Einstellung her so agiert, wie wir uns das vorgestellt haben. Von Beginn an haben wir die Zweikämpfe angenommen und unsere [+] Lesen Sie mehr Stimmen zum Spiel > Patrick Glöckner, Waldhof-Trainer: "Wir haben heute sehr zielstrebig gearbeitet und von der Einstellung her so agiert, wie wir uns das vorgestellt haben. Von Beginn an haben wir die Zweikämpfe angenommen und unsere Chancen genutzt." > Daniel Scherning, Osnabrück-Trainer: "Wir haben die Anfangsphase total verschlafen. Was die Zweikampfführung betrifft, waren wir nicht so präsent." > Marcel Seegert, Waldhof-Kapitän: "Wir wollten die Räume eng machen und abwartend agieren. Das frühe Tor hat uns in die Karten gespielt. Zwei Tore habe ich Fridolin Wagner gar nicht zugetraut. In der Kabine habe ich eben schon gefordert, dass er ab sofort in den Sturm gestellt werden muss." rodi

Sein Einsatz von Beginn an war nicht unbedingt erwartet worden, doch Trainer Patrick Glöckner rotierte kräftig und änderte die Startelf gleich auf fünf Positionen. Beim ersten Blick auf die Aufstellung lag der Verdacht nahe, dass der Coach wieder mit einer Dreierkette agieren würde, doch weit gefehlt und gut gezockt, Herr Glöckner. Der SVW spielte wieder mit einer Viererkette und verwirrte den Gegner damit erst einmal so sehr, dass die Gäste in den ersten 20 Minuten klar Herr im Hause waren und zu vier Torabschlüssen kamen. Die in dieser Phase sehr starke linke Seite über Dominik Kother und Anton Donkor bereitete das 0:1 vor (3.), welches eigentlich schon hätte reichen müssen, um mit einer Führung in die Halbzeit zu gehen. Vom VfL, der vor dem Anpfiff noch nach dem dritten Tabellenplatz schielte, war in der Offensive nichts zu sehen.

"Die Mannschaft kann normalerweise ein anderes Gesicht präsentieren als das von letzter Woche. Von daher hatte ich heute ein sehr gutes Gefühl vor dem Spiel, denn die Mannschaft war ruhig und sehr fokussiert", war Glöckner schon optimistisch, als der Anpfiff ertönte. Dass sich Mitte der ersten Halbzeit auch die Waldhof-Fans im Hexenkessel "Bremer Brücke" bemerkbar machen konnten, war nach dem Spielverlauf nur konsequent. Die einzige Panne vor der Halbzeit war der Gegentreffer, der aus einem Freistoß resultierte. Der Schuss von Marc Heider wurde von der Mauer so unglücklich abgefälscht, dass Omat Traoré plötzlich frei vor Timo Königsmann zum 1:1 einnicken konnte (30.).

Das Gegentor brachte die Buwe aber auch nach dem Seitenwechsel nicht aus der Bahn, auch wenn die eigenen Torchancen zunächst ausblieben. Das Siegtor fiel zu einem Zeitpunkt, als keiner im Stadion damit rechnete. Marcel Costly, der in Osnabrück seine fünfte gelbe Karte sah und gegen den kommenden Gegner MSV Duisburg gesperrt fehlen wird, bereitete vor und Wagner brachte den Ball irgendwie über die Torlinie. "Ich musste selbst erst einmal schauen, ob der Ball wirklich im Tor ist und wie ich das gemacht habe und wusste dann gar nicht, wie ich jetzt jubeln sollte", war der gebürtige Leipziger von seinem Killerinstinkt selbst überrascht.

Das Ziel, noch unter den Top 5 die Saison abzuschließen, haben die Waldhöfer mit dem ersten dreifachen Punktgewinn nach zuvor drei sieglosen Spielen damit weiter fest im Blick. Gerne darf es auch der vierte Tabellenplatz sein, den der VfL mit zwei Punkten Vorsprung auf die Blauschwarzen derzeit belegt. Darüber würde sich vor allem Landesligist Türkspor Mannheim freuen, die dann als Landespokalfinalist automatisch für den DFB-Pokal qualifiziert wären. Dass man noch weitere Punktgewinne anstrebt, ist auch für Wagner keine Frage. "Die Fans haben uns vor allem im eigenen Stadion immer toll gepusht", wird er auch in den verbleibenden drei Saisonspielen weiter Gas geben und versuchen, seinen eigenen Beitrag zum Erfolg zu leisten.

Update: Sonntag, 24. April 2022, 15.04 Uhr

Fridolin Wagner trifft doppelt beim 2:1-Sieg

Osnabrück. (rodi) Der SV Waldhof bleibt im Kalenderjahr 2022 auswärts weiter ungeschlagen. Beim VfL Osnabrück gewannen die Kurpfälzer dank zweier Tore von Fridolin Wagner mit 2:1 (1:1). "Es war einfach ein schöner Tag heute. Wir wollten ein bisschen den Partycrasher spielen und das ist uns voll gelungen", strahlte der zweifache Torschütze nach dem Abpfiff.

Die Waldhöfer bejubeln die frühe Führung. Foto: PIX

Gleich fünf Änderungen nahm Trainer Patrick Glöckner gegenüber dem verlorengegangenen Freiburg-Spiel vom Ostermontag vor. Dominik Kother gab in Osnabrück sein Startelfdebut, auch Dominik Martinovic, Marc Schnatterer, Stefano Russo und Wagner kamen neu ins Team. Weichen mussten dafür Joseph Boyamba, Hamza Saghiri, Pascal Sohm, Niklas Sommer und Marco Höger. Kother und Martinovic gehörten auch zu den Assistenten der frühen Gästeführung. Über die starke linke Seite passte Kother auf Anton Donkor und dessen Hereingabe landete bei Martinovic. Dieser legte auf für Wagner, der zentral und völlig ungedeckt die 1:0-Führung besorgte (3.). Eine Minute zuvor hatte schon Martinovic die Führung auf dem Fuß, doch er scheiterte.

Waldhofs starke Auftaktphase hätten abermals Martinovic (9.) als auch Kother (14.) mit weiteren Treffern krönen können, doch beide blieben am Torwart oder der Abwehr hängen. Vom VfL war lange nichts zu sehen, denn Waldhof lief die Hausherren hoch an und ließ nichts anbrennen. So war es ein Freistoß, der den Ausgleich einleitete. Mark Heiders Schuss wurde von der Abwehrmauer abgefälscht und landete bei Omar Traoré, der mit dem Kopf zum 1:1 erfolgreich war (30.). Das Tor fiel aus heiterem Himmel und war zu diesem Zeitpunkt sehr glücklich für Osnabrück. Waldhof blieb bis zur Pause das gefährlichere Team und vergab in Person von Schnatterer nach einem Eckball die erneute Führung (38.).

Nach der Pause hatte der VfL den besseren Start. Aaron Opoku scheiterte an der Strafraumlinie mit einem satten Schuss an der Oberkante der Latte (48.). In der Folge tat sich auf dem Feld wenig, das Spiel plätscherte ohne Torraumszenen dahin. Erst nach 70 Minuten wurde es wieder lebhafter. Einen Kunze-Schuss stellte SVW-Keeper Timo Königsmann vor keine Probleme und im Gegenzug jubelten die Buwe. Eine Flanke von Marcel Costly spitzelte Wagner zum 1:2 über die Linie (71.). Auch zahlreiche Spielerwechsel auf beiden Seiten änderten am Ergebnis nichts mehr, Waldhof brachte den Vorsprung über die Zeit.

In der Tabelle verbesserten sich die Buwe auf den fünften Platz und liegen nur noch zwei Zähler hinter Osnabrück.

VfL Osnabrück: Kühn - Traoré (87. Wooten), Gugganig, Trapp (76. Haas), Kleinhansl (81. Oduah) - Köhler (76. Bapoh), Klaas, Kunze - Opoku, Heider, Higl (46. Simakala)

SV Waldhof: Königsmann - Costly, Verlaat, Seegert, Donkor - Russo (81. Gohlke), Rossipal (81. Höger) - Schnatterer, Wagner, Kother (67. Boyamba) - Martinovic (87. Sohm)

Schiedsrichter: Ittrich (Hamburg), Zuschauer: 14.248, Tore: 0:1 Wagner (3.), 1:1 Traoré (30.), 1:2 Wagner (71.)

Update: Samstag, 23. April 2022, 17.19 Uhr