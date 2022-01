Auch in der nächsten Saison für die Blau-Schwarzen am Ball: Torjäger Dominik Martinovic hat seinen Vertrag beim SV Waldhof verlängert. Foto: vaf

Mannheim. (rodi) Die Pressekonferenz des SV Waldhof vor der Auswärtshürde beim SV Meppen am Sonntag (14 Uhr) begann mit einer erfreulichen Nachricht. Dominik Martinovic – mit zehn Saisontoren derzeit bester Schütze der Buwe – verlängerte seinen Kontrakt beim Traditionsverein und ist damit nach Kapitän Marcerl Seegert der zweite Leistungsträger, der auch in der kommenden Saison für den SVW auflaufen wird. "Das ist eine super Nachricht und macht uns glücklich", sagte Trainer Patrick Glöckner. "In dieser Saison hat man gemerkt, was für eine Wucht hinter dem gesamten Verein steht. Vor unseren leidenschaftlichen Fans ein wichtiges Tor zu erzielen ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, dass ich auch in Zukunft noch ganz oft verspüren möchte", wurde Martinovic von Vereinsseite zitiert.

Über die Vertragslänge machte der Klub keine Angaben. Der 24-Jährige jedenfalls, und dies ist die zweite gute Nachricht, kann sein nächstes Tor im Carl-Benz-Stadion dann wieder vor nicht ganz so leeren Rängen schießen, denn für das Heimspiel gegen Viktoria Berlin am 5. Februar sind 6000 Zuschauer zugelassen. Der Vorverkauf wurde jetzt gestartet. "Das ist ein Thema, welches für uns natürlich sehr wichtig ist. Es ist ja ganz offensichtlich, dass man gesehen hat, dass wir unsere Spiele mit Zuschauern leichter bestritten und auch viel bessere Ergebnisse erzielt haben", ist Glöckner schon jetzt zuversichtlich gestimmt.

Zunächst galt es für Martinovic und Co. aber erst einmal das vergeigte Heimspiel gegen Viktoria Köln vom Dienstag aus den Kleidern zu schütteln und den Blick auf das Gastspiel im Emsland zu richten. "Jetzt ist es entscheidend, wieder in die Spur kommen und unsere Leichtigkeit wieder zu finden", sagt der Coach und verwendete für die Spielvorbereitung auch Bildmaterial aus dem Hinspiel, welches mit 5:0 und somit dem höchsten Saisonsieg der Waldhöfer endete. Glöckners Themen in den letzten Tagen waren: "Wir wollen zurück zu unseren Wurzeln. Was hat uns in der Hinrunde stark gemacht? Was sind die Attribute, die wir auf den Platz bringen müssen um wieder da anzuknüpfen, wo wir nach der Hinrunde aufgehört haben?"

Meppen, so viel ist für Glöckner sicher, ist sehr spielstark und wird ein hartes Brett für seine Elf. Der SVM begann das neue Jahr mit zwei heftigen Niederlagen, hat aber mit dem 1:0 beim SC Verl am Mittwoch die ersten Punkte geholt und sich in der Tabelle wieder vor den SVW geschoben. Im eigenen Stadion haben die Emsländer, die im letzten Sommer sportlich abgestiegen waren und nur aufgrund des Lizenzentzugs vom KFC Uerdingen drittklassig blieben, sieben ihrer elf Heimspiele gewonnen und damit die drittbeste Heimbilanz der Liga. Im Angriff spielen mit Luca Tankulic und Richard Sukuta-Pasu zwei Akteure, die jede Abwehr vor Probleme stellen können.

Personell hat Glöckner wieder mehr Alternativen, weil Marc Schnatterer und Jesper Verlaat nach abgesessenen Gelbsperren Team zurückkehren. Auch Alexander Rossipal, der gegen Köln ein "Veilchen" davontrug, hat mittlerweile wieder den vollen Durchblick, nachdem das Auge am Dienstag völlig zu war. Bei drei Offensivspielern ist jedoch noch bis zu drei Wochen Geduld angesagt. Weder Gillian Jurcher noch Leihspieler Justin Butler sind schon in der erforderlichen Form für einen Einsatz, was auch für Onur Ünlücifci gilt. Vielleicht "zündet" dafür in Meppen Baris Ekincier, der im Sommer vom VfL Bochum kam und noch immer auf sein erstes Saisontor wartet.