Homburg. (rodi) Für den Fußball-Regionalligisten SV Waldhof haben nach der vor Wochenfrist errungenen Meisterschaft die verbleibenden Spiele nur statistischen Wert. Diese Partien alle abschenken, wollen die Meister natürlich auch nicht. Mit dem 2:2 (0:2) beim FC Homburg musste der SVW zwar erstmals nach der Winterpause Punkte abgeben, bleibt aber auswärts mit 14 Siegen und zwei Remis ohne Niederlage.

Die Blicke der Waldhöfer richten sich aber auf die 3.Liga. Schon am 20. Juli beginnt die neue Spielzeit, und wenn Trainer Bernhard Trares fünf Wochen zuvor die Vorbereitung startet, soll auch der Kader stehen. "Die Trainingsarbeit wird oft unterschätzt. Wer später dazukommt, muss erst einmal die Fitness der anderen erlangen", will der 53-Jährige nicht bis zum Ende der Transferperiode auf Spielersuche gehen. Dass die Mannheimer ihren starken Rechtsverteidiger Marco Meyerhöfer in die 2. Liga ziehen lassen müssen, ist länger bekannt. Wohin es den Karbener zieht, will er noch nicht verraten. Spekuliert wird: Heidenheim, Fürth, Darmstadt oder Sandhausen?

Aus dem aktuellen Kader konnte in Homburg Torwart Miro Varvodic in seinem ersten Regionalligaspiel Werbung in eigener Sache machen. Bei den beiden Gegentoren war im kein Vorwurf zu machen. Jan Eichmann stand nach einer Ecke sträflich frei und traf zum 1:0 (14.), und bei der Direktabnahme von Patrick Dulleck zum 2:0 schlug der Ball zwar zentral über ihm ein, doch war ihm die Sicht versperrt (33.).

Nach der Pause drückte Waldhof die Saarländer permanent in ihre eigene Hälfte. Marco Schuster (55.) und Valmir Sulejmani (80.) sorgten mit ihren Toren für das 2:2. "Es war ein gerechtes Ergebnis, aber nach dieser zweiten Halbzeit hätten wir es auch verdient gehabt zu gewinnen", verwies Trares auf beste Gelegenheiten in der Schlussphase.

Terminiert wurde mittlerweile auch das Finale im badischen Pokal zwischen dem Karlsruher SC und dem SV Waldhof. Das Spiel soll am 26. Mai um 14 Uhr im Karlsruher Wildparkstadion und somit nicht am "Tag der Amateure" ausgetragen werden.

FC Homburg: Salfeld - Stegerer, Eichmann, Hahn, Neubauer - Darwiche (83. Knipfer), Telch, Theisen, Steinherr (74. Plattenhardt) - Dulleck (90. Neofytos), Maek

SV Waldhof: Varvodic - Meyerhöfer, Schultz, Seegert, Hofrath - Ma. Schuster, Kern - Deville (46. Sulejmani), R. Korte (68. Weißenfels), Diring (90. Schwarz) - G.Korte

Schiedsrichter: Falcicchio (Konstanz)

Zuschauer: 1850

Tore: 1:0 Eichmann (14.), 2:0 Dulleck (33.), 2:1 Ma. Schuster (55.), 2:2 Sulejmani (80.)