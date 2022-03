Von Daniel Hund

Mannheim. Der SVW und auswärts. Es ist noch gar nicht so lange her, da hat man da die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und sich gesagt: "Oje, das wird eh nix!" Vor Havelse, quasi zwei Spiele später, war nun alles anders: Gejubelt beim MSV Duisburg (3:1), gefreut beim TSV 1860 München (3:1). Breit war sie, die blau-schwarze Brust. Was sollte da gegen Havelse also schiefgehen. Tabellen-Letzter, Schießbude der Liga (38 Gegentore). Ein Aufsteiger, der sich – zumindest momentan – auf dem direkten Weg zurück in die Regionalliga befindet.

Aber auch ein Aufsteiger, der zuletzt überraschte, sich in Osnabrück, das zu den Topteams der Liga zählt, ein 0:0 Unentschieden erkämpfen konnte.

Den ersten Waldhof-Schock gab es schon vor der Partie: Kapitän Marcel Seegert fiel mit einer Fußverletzung aus. Dafür rückte Stefano Russo in die Innenverteidigung. Normalerweise zockt er auf der Sechs, kann’s aber auch ganz hinten drin.

Der Start war ein Traum in Blau und Schwarz. Es lief die fünfte Minute, als Marcel Costly auf den Sechzehner des TSV zu kurvte: Kurzer Blick, schneller Flachpass auf Dominik Martinovic, der legt auf Marc Schnatterer ab und "Schnatti" hat den Durchblick, schickt Costly auf die Reise. Der Rest war Formsache, aus kurzer Distanz eingeschoben.

1:0 Waldhof: Und das mit einem Tor, das richtig schön anzuschauen war. Was danach folgte weniger. Vieles blieb Stückwerk. Kaum ein Ball kam an, was auch mit dem Platz zusammenhing. Der glich einem Kartoffelacker. Der Ball machte teilweise, was er wollte, hüpfte von einem Hügelchen aufs nächste.

Havelse machte es besser, war optisch überlegen, presste früh, kämpfte verbissen um jeden Ball. Mit der 1:0-Führung im Rücken stiefelten die Buwe in die Pause. Zufrieden sahen sie nicht aus. Eher ratlos, leicht irritiert. Trainer Patrick Glöckner machte da keine Ausnahme. Seine Sorgenfalten waren nicht zu übersehen, die Suche nach dem Lösungsansatz in vollem Gange.

Doch kaum zurück wurde der SVW dann bestraft. Nach einem Freistoß schob Noah Plume frei stehend zum 1:1 ein (47.). Das Ärgerliche an dieser Aktion aus Waldhof-Sicht: Das Tor hätte wegen einer klaren Abseitsposition nicht zählen dürfen.

Unverdient war der Ausgleich aber nicht. Er war quasi die Quittung für diesen Mannheimer Auftritt, denn nach dem frühen Führungstor stellte Waldhof die Arbeit quasi ein. Erst nach dem Ausgleich verlagerten sie das Spiel wieder in die Hälfte des Kellerkinds. Doch auf Knopfdruck ließ sich der Schalter nicht umlegen, zwingend wurde es kaum noch. Bis auf einmal – und das reichte. Schnatterer schnappte sich einen Abpraller und ballerte ihn per Vollspann-Stoß auf den Havelser Kasten. Es war ein Schuss wie ein Strich, der unhaltbar im rechten Towarteck einschlug (88.).

Der Rest war Jubel, Trubel, Heiterkeit. Die Waldhof-Bank stand Kopf. Glöckner ballte beide Fäuste, freute sich wie ein kleines Kind über ein Happy End, das glücklich war. Irgendwie aber auch verdient, weil Havelse ein Tor erzielt hatte, das eigentlich gar keins war.

Vor der Partie war Tim Schork, der aktuell die Kader-Planung beim SV Waldhof innehat, bei Magentasport im Interview. Er deutete an, dass man im Winter-Transferfenster zuschlagen möchte. Sowohl im offensiven Bereich als auch in Sachen U23-Spieler wolle man sich umschauen. Bislang sei aber noch nichts klar. "Die Gespräche nehmen derzeit gerade Fahrt auf", erklärte Schork.

Waldhof: Königsmann – Costly, Russo, Verlaat, Sommer (59. Donkor) – Höger, Saghiri (83. Ekincier) – Schnatterer, Lebeau (46. Wagner), Boyamba (71. Jurcher) – Martinovic

Tore: 0:1 Costly (5.), 1:1 Plume (47.), 1:2 Schnatterer (88.)