Mannheim. (rodi) Der SV Waldhof bleibt im Carl-Benz-Stadion eine Macht und holte den dritten Heimsieg in Folge. Gegen den Halleschen FC setzte sich der SVW dank einer starken ersten Halbzeit mit 2:1 (2:1) durch und rückte zumindest bis zum Sonntag auf den vierten Tabellenplatz vor. In einem gutklassigen Spiel war Waldhof unter dem Strich auch der verdiente Sieger.

Die Fans sahen von Beginn an ein Fußballspiel, das diesen Namen auch verdiente. Waldhof legte los wie die Feuerwehr und schon in der 3. Minute musste Sven Müller im HFC-Kasten gegen Dominik Martinovic klären. Beim folgenden Eckball kam Marcel Costly per Kopf zum Abschluss, doch der Ball wurde von Julian Derstroff auf der Linie geklärt (4.). Die Gäste bekamen keine Zeit zum Luftholen. Die nächste Chance wurde von Marco Höger eingeleitet, doch Joseph Boyamba scheiterte ebenfalls am Keeper (11.). Die Führung der Blauschwarzen war nur eine Frage der Zeit und sie fiel mit gütiger Mithilfe des Gegners in der 14. Minute. Martinovic profitierte von einem missglückten Abwehrversuch von Jonas Nietfeld. Martinovic umkurvte noch den Keeper und schob zum 1:0 ein.

Doch Halle schlug eiskalt zurück. Jan Rafael Shcherbakovski wurde nicht attackiert und traf mit dem ersten Torschuss von Halle aus über 25 Metern vorbei am verdutzten Torwart Timo Königsmann ins lange Eck (22.). Die Mannheimer waren nur kurz geschockt und starteten die nächsten Angriffe. Marc Schnatterer scheiterte zweimal (28., 32.), doch dann schickte er Adrien Lebeau auf die Reise, der mustergültig Boyamba bediente. Der Ball schlug zum 2:1 ein (34.). Fast mit dem Halbzeitpfiff hätte Waldhof fast noch das dritte Tor nachgelegt, doch Hamza Saghiri scheiterte an der Latte (45.).

Der zweite Abschnitt begann wieder mit einem Alu-Treffer, diesmal auf der anderen Seite. Niklas Kastenhofer zog aus der Distanz ab, doch Königsmann lenkte den Ball noch an die Latte (46.). Die Gäste agierten nun mit mehr Mut, konnten aber zunächst keine weiteren Chancen kreieren. Die nächste Torchance hatte stattdessen Boyamba, der aus spitzem Winkel scheiterte (70.). Boyamba war es auch, der kurz danach mit einer Doppelchance die Entscheidung auf dem Fuß hatte, doch zweimal blieb Müller Sieger (76.). "Normal mache ich den auch", meinte der Ex-Dortmunder. Noch einmal hatten die Gäste Glück, als Saghiri frei verzog (85.). So kam auch Halle noch zu seiner Möglichkeit, doch Tom Bierschenk setzte den Ball zum Glück für den SVW daneben (88.). Nach über acht Minuten Nachspielzeit kam der für Waldhof erlösende Schlusspfiff des souveränen Schiedsrichters Sven Waschitzki, der mit nur drei gelben Karten und ohne Feldverweise auskam.

SV Waldhof: Königsmann – Costly (71. Sommer), Verlaat, Seegert, Rossipal – Boyamba, Saghiri, Höger (71. Wagner), Schnatterer – Martinovic (86. Ünlücifci), Lebeau (73. Ekincier)

Hallescher FC: Müller – Kreuzer, Nietfeld, Landgraf (46. Kastenhofer), Sternberg (76. Griebsch) – Badjie (58. Bierschenk), Titsch-Rivero (76. Löder), Herzog – Eberwein, Shcherbakovski, Derstroff (71. Guttau)

Schiedsrichter: Waschitzki (Essen)

Zuschauer: 7563

Tore: 1:0 Martinovic (14.), 1:1 Shcherbakovski (22.), 2:1 Boyamba (34.)

Update: Samstag, 18. September 2021, 17.40 Uhr