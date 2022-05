Von Daniel Hund

Mannheim. Feiern, tanzen, einfach glücklich sein: Im Carl-Benz-Stadion steppte am Montagabend der Bär. Es war eine große Party, über 8000 Zuschauer jubelten nach dem 3:1 (3:0)-Sieg des SV Waldhof über den MSV Duisburg mit. "Wir hatten heute viel Spaß und auch diese Leichtigkeit in unserem Spiel. Es war gleichzeitig unser erster Sieg in einem Montagsspiel", grinste Routinier Marc Schnatterer.

Die Vorzeichen: Für Waldhof ging es um nichts mehr, für Duisburg um alles. Der Traditionsverein ist dick dabei im Abstiegskampf. Und der MSV kam schwer angeschlagen nach Mannheim. Taumelte.

Die letzte Woche war ganz schlimm: In der Liga setzte es daheim ein 0:6 gegen 1860 München, im Landespokal folgte ein 0:1 beim SV Straelen. Einem Viertligisten. Oder anders: Bei den "Zebras" brannte die Weide. Beim SVW sollte das Feuer gelöscht werden, möglichst drei Punkte für den Klassenerhalt waren das Ziel.

Gegen 17.15 Uhr rollte der Mannschaftsbus vors Carl-Benz-Stadion. Einer der Ersten, die raus kamen, war Torjäger Aziz Bouhaddouz, 35, der Ex-Sandhäuser. Keiner redete, niemand scherzte. Alle waren gedankenversunken. Im Tunnel.

Zum Spiel: Los ging’s wie zu den besten Zeiten: Flanken-Gott Marc Schnatterer zwirbelt den Ball in den Fünfmeterraum, Marcel Seegert hält die Rübe hin, MSV-Keeper Leo Weinkauf pariert, der Kapitän stochert nach und trifft: 1:0 Waldhof (9.). Ein Sahne-Spielzug, akustisch untermalt von der organisierten Fanszene, die auf der Otto-Siffling-Tribüne mal wieder im Vollgas-Modus war.

Brenzlig wurde es nie, was auch am Mittelfeld lag. Marco Höger, Stefano Russo und Fridolin Wagner machten die Räume eng.

Ja, und dann war da auch noch Dominik Kother, die Leihgabe des Karlsruher SC. In der 34. Minute lief er einfach mal drauf los. Von ganz links auf Höhe des Strafraums quer rüber ins Zentrum. Kurz geschaut, nicht lange gefackelt: 2:0 für die Buwe. Ein Sonntagsschuss am Montagabend. Mit dem rechten Fuß, präzise ins rechte Eck geknallt. Kann man mal so machen – mit der Schuss-Technik.

Eine Szene, die es einmal mehr zeigte: Kother hätte in der Rückrunde mehr Chancen von Beginn an verdient gehabt.

Beim 3:0 hatte wieder "Schnatti" die Füße mit drin. Seine Ecke landete genau auf dem Kopf von Jesper Verlaat. Der Mann mit den blonden Mega-Locken musste nur noch einnicken (44.).

Auch nach der Pause hatten die Blau-Schwarzen das Kommando. Keine Waldhof-Tore, aber schöne Spielzüge gab’s zu sehen. Duisburgs Ehrentreffer besorgte Marvin Ajani (84.). Auf der OST wurden zwischendurch auch wieder Banner gegen Geschäftsführer Markus Kompp ausgerollt.

Weiter geht es für den Waldhof am Samstag in Wiesbaden. Spannender ist jedoch die Frage, wer trainiert die Buwe in der kommenden Saison? Wie die RNZ von einem ehemaligen Bundesliga-Ass des SVW, das namentlich nicht genannt werden will, erfahren hat, könnte es auf Tomas Oral, 49, hinauslaufen. Gespräche sollen bereits mehrfach geführt worden sein.

Waldhof: Königsmann – Donkor, Verlaat, Seegert, Rossipal – Russo, Höger (85. Gohlke), Wagner (74. Saghiri) – Kother (85. Kouadio), Martinovic, Schnatterer (74. Boyamba).

Duisburg: Weinkauf – Fleckstein, Frey, Gembalies – Kwadwo (55. Bretschneider), Stierlin (84. Hettwer), Knoll (74. Jander), Ajani – Bakir, Bouhaddouz (84. Ademi), Yeboah (55. Pusch).

Schiedsrichter: Kessel (Nordheim); Zuschauer: 8068; Tore: 1:0 Seegert (9.), 2:0 Kother (34.), 3:0 Verlaat (44.), 3:1 Ajani.