Von Daniel Hund

Mannheim. Um kurz nach 16 Uhr machten sie sich auf zur Ehrenrunde. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht, begleitet von scheppernder Party-Musik, ließen sich die Spieler des SV Waldhof im Carl-Benz-Stadion abfeiern. Vor der Otto-Siffling-Tribüne, dem Treffpunkt der organisierten Fanszene, wurde getanzt und gelacht. Schöne Bilder waren das – und so angebracht: Denn 1860 München schlägt man nicht alle Tage, schon gar nicht mit 3:0 (1:0).

Den ersten blau-schwarzen Mutmacher gab's rund eine Stunde vor Spielbeginn: Da verteilten fleißige Helfer die Aufstellungen. Mittendrin statt nur dabei: Marcel Seegert, 27, der Capitano. Eine Woche zuvor war noch Schlimmes zu befürchten: Wie "Cello" beim Gastspiel in Verl im eigenen Sechzehner umgenietet wurde, erinnerte an den Kampfsport-Klassiker Bloodsport, hatte mit Fußball wenig zu tun. Ein Kick traf in mitten im Gesicht. Sofort raus musste er, Verdacht auf Kieferbruch. Wenig später dann Entwarnung: Nichts Kompliziertes, aber Schmerzen ohne Ende.

Doch Seegert ist einer dieser Häuptlinge, die keinen Schmerz kennen. Er stand am Sonntag in der Startelf, empfing 60 persönlich, ging mit Tunnelblick und Binde am Arm auf Löwen-Jagd.

Und das mit einem, der sich dieses Spiel wohl ganz dick im Kalender anstreichen dürfte: Baris Ekincier, 22. Für den war es der erste Startelf-Einsatz überhaupt im Profifußball.

Viel Vorfreude bei ihm, Sorgenfalten bei den Gästen. Denn die kamen nicht so, wie sie gerne gekommen wären. "Da fehlt ja die halbe Mannschaft", grübelte ein 1860-Fan, als er beobachtete, wer da so aus dem Mannschaftsbus stiefelte. Kapitän Stefan Lex war gelbgesperrt – das war keine Überraschung. Mit Dennis Dressel, Niki Lang, Quirin Moll, Semi Belkahia und Tim Linsbichler hatte man aber fest gerechnet. Nach RNZ-Infos sollen sie sich in Corona-Quarantäne befinden.

Zum Spiel. Das startete mit fünfminütiger Verspätung: Im 1860-Block war Silvester. Mit Nebelkerzen, Konfetti, Böllern und allem, was eben so dazu gehört. Dem Feuerwerk folgte die blau-schwarze Feuerwehr: Überfallartig stürmten die Buwe in Richtung des Münchner Kastens.

Die Folge: Verwirrung im Strafraum, Handspiel, Elfer Waldhof! Dominik Martinovic schnappte sich den Ball, schoss und scheiterte. Doch Marcel Costly war hellwach, staubte aus spitzem Winkel im Nachschuss ab. 1:0 Waldhof – ein Start wie aus dem Bilderbuch (3.).

Danach passierte nicht mehr viel. Ein Abnutzungskampf war’s – ohne echte Torchancen.

Kaum zurück aus der Pause schalteten die Gäste einen Gang hoch. Der Ball lief, die Angriffe rollten, aber die Waldhof-Abwehr stand. Und dann, ja dann, fühlte man sich an die Anfangsphase erinnert: Ecke Marc Schnatterer, undurchsichtige Situation im Strafraum und das nächste Handspiel. Joseph Boyamba, Waldhofs trickreiche Angriffs-Rakete, bedankte sich auf seine Art. Mit einem knallhart verwandelten Strafstoß zum 2:0 mitten ins Herz der Münchner Handballer (66.).

Der Rest war ganz viel Leidenschaft, die typischen Waldhof-Tugenden. Kämpfen, beißen und kratzen. Allen voran Stefano Russo. In der letzten Woche plauderte er noch mit der RNZ für eine exklusive Personalgeschichte, am Sonntag verbreitete er dann auf dem Rasen-Rechteck Angst und Schrecken, war gefühlt überall.

Ach ja, das 3:0: Pascal Sohm war’s mal wieder. Mit einer schönen Einzelaktion machte er den Waldhof-Feiertag in der Nachspielzeit perfekt.

Waldhof: Königsmann - Costly, Verlaat, Seegert, Rossipal - Russo, Höger (78. Wagner) – Schnatterer (78. Kother), Boyamba, Ekincier (42. Donkor) – Martinovic (62. Sohm).

Tore: 1:0 Costly (3.), 2:0 Boyamba (66.), 3:0 Sohm (90. + 5)

Schiedsrichter: Badstübner (Nürnberg)