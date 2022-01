Von Daniel Hund

Mannheim. Morgen schließt das Transferfenster. Kann es sein, dass sich beim SV Waldhof noch etwas tut? Spieler kommen oder gehen? Die RNZ hat bei Tim Schork, dem Geschäftsführer Sport nachgefragt. Er sagt: "Grundsätzlich laufen am heutigen Sonntagabend noch Gespräche, es könnte also durchaus noch etwas passieren in Bezug auf neue Spieler. Es kann sich auch im Laufe des Montags noch etwas ergeben.Das ist aber alles sehr vage. Da spielen viele Faktoren eine Rolle. In Bezug auf die Vereine und auf die Spieler. Es kann da Kettenreaktionen geben. Es kann also noch etwas passieren, muss es aber nicht. Wir haben in der einen oder anderen Sache unsere Fühler ausgestreckt und werden dann schauen, ob die sich realisieren lassen."

Und Abgänge? "Da kann auch bis morgen noch etwas passieren, aber andere Länder haben das Transferfenster teilweise noch länger auf. Unter anderem Polen oder die Schweiz, wo auch Spieler nachträglich noch hin wechseln könnten."