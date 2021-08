Von Daniel Hund

Mannheim. Gerd Dais fasste sich ans Kinn, nickte kurz und zog die rechte Augenbraue hoch: "Also ich sage es mal so", holte er tief Luft, "wenn der SVW so weiterspielt, dann können sie wirklich ganz vorne landen." Der Ex-Trainer und ehemalige Spieler des SV Waldhof verfolgte das 5:0-Ausrufezeichen der Buwe gegen Meppen als Sitznachbar der RNZ.

90 Minuten ging er voll mit. Freute sich für Doppelpacker Marcel Seegert, für Flanken-Gott Marc Schnatterer, für alle in Blau und Schwarz.

Um ihn herum steppte Bär. Rund 7500 Fans machten Lärm für 20.000. Es herrschte Volksfest-Stimmung, als es die Mannschaft nach dem Spiel vor der Kurve krachen ließ. Tanzen im Mannheimer Carl-Benz-Stadion. Nicht an morgen denken, das Hier und Jetzt genießen.

Schnatterer, der wegen solcher Momente zu den Blau-Schwarzen wechselte, saugte die Atmosphäre auf. Wenig später kam er zur RNZ an den Zaun. Die wollte von ihm vor allem eins wissen: Woher kommt dieses blinde Verständnis mit Marcel Seegert, der bei seinen Standards irgendwie immer dort steht, wo "Schnattis" Bogenlampen runter kommen?

"Ich", lachte sich der Routinier schlapp, "ich bin sein zweiter Zwilling. Nein, Spaß beiseite, wir machen das schon ganz ordentlich." Und jetzt nochmals für alle Nicht-Seegert-Insider: Waldhof-Kapitän Marcel hat einen Zwillingsbruder, der Nico heißt und in der U23 des SVW spielt.

Ganz ordentlich ist natürlich eine Tiefstapelei vom Allerfeinsten. Das 1:0 (32.) und 2:0 (45.) war nahezu identisch. Flanke Schnatterer, Direktabnahme Seegert. Beide funktionieren seit Wochen zusammen wie ein Uhrwerk. "Witzig ist ja, dass Marcel mich vor dem 1:0 sogar noch gefragt hat, wo er diesmal hinlaufen soll", plaudert der 35-Jährige aus dem Nähkästchen eines Freistoß-Künstlers.

In der 60. Minute tauschten sie dann die Rollen: Seegert knallt einen Distanzschuss aufs Tor, der Abpraller landet beim Ex-Heidenheimer und der hämmert die Kugel ins kurze Eck. Und danach tat er dann das, was Fußballer so machen, wenn sich Nachwuchs ankündigt: Er schnappte sich den Ball, klemmte ihn unters Trikot und steckte den Daumen in den Mund. "Schnatti" wird Papa. Seine Freundin und er erwarten ihr erstes Kind. Danach hatte er es deshalb auch etwas eilig: Ab unter die Dusche, noch kurz mit der Mannschaft eine Kleinigkeit essen und schnell nach Hause.

Geschäftsführer Markus Kompp sehnte sich vielleicht auch nach dem heimischen Sofa. Doch der kam nicht so recht vorwärts. Neben der Geschäftsstelle, direkt hinter der Tribüne, kamen immer wieder Leute auf ihn zu. Die Gratulanten standen Schlange, Hände schütteln war aber nicht. In Corona-Zeiten nimmt man auch beim SVW die Faust, die ist längst salonfähig geworden.

Er wirkte glücklich und erleichtert zugleich, grinste unter seiner Waldhof-Kappe hervor: "Ich hoffe, jetzt glauben alle daran, dass wir auch in dieser Saison schon etwas Großes schaffen können."

Am Samstag kann der Glaube noch größer werden. Dann gastiert der SVW bei Viktoria Köln, will nachlegen. Die Fans sind zuversichtlich: "Auswärtssieg, Auswärtssieg", schrien sie und verabschiedeten sich in die Nacht.