Von Daniel Hund

Mannheim. Der SV Waldhof im Winter 2021. Das ist Spektakel-Fußball. Tore satt, schöne Spielzüge, Konter wie aus dem Bilderbuch. Und ausgerechnet am Nikolaus-Abend war alles anders. Magerkost statt Hurra-Stil. Gegen den SV Wehen Wiesbaden reichte es in der Nachspielzeit gerade so zu einem 1:1.

Highlights suchte man vergeblich. Halt, stopp, stimmt gar nicht. Eins gab es, das haben aber nur die wenigsten gesehen. Rund 90 Minuten vor Spielbeginn kreuzte Adrien Lebeau erstmals auf dem Rasen-Rechteck im Carl-Benz-Stadion auf. Es war ein Auftritt, bei dem man zweimal hinschauen musste. Das Offensiv-Schlitzohr aus Frankreich drehte auf Höhe des Anstoßkreises alleine seine Runden und zauberte: In der rechten Hand sein Handy, links eine Kleinigkeit zu essen und zwischen den Beinen, na was wohl? Ein Ball natürlich. Ohne hinzuschauen hielt er ihn hoch. Jonglieren, tippen, essen. Alles gleichzeitig. Multitasking in Perfektion. Zirkus Roncalli verdächtig.

Böse formuliert war es danach eigentlich bereits Zeit heim zu gehen. Denn viel kam nicht mehr. Die einen trafen ganz früh, die anderen ganz spät. Ein Freistoß-Tor mitten ins blau-schwarze Herz (2.) und eine fast schon verzweifelte Gottschling-Bogenlampe, die sich Wehens Keeper Arthur Lyska selbst ins Tor boxte (90.).

Der Rest war Leerlauf. Zwischen den beiden Sechzehnern ging es hin und her. Der Waldhof versuchte es mit schnellem Spiel. Mit einem Kontakt in Richtung Gäste-Kasten. Was schwierig war gegen eine Mannschaft, die ab der zweiten Minute nur noch eins im Sinn hatte: zerstören. Mit Mann und Maus verteidigen. Markus Kauczinski, der ehemalige Trainer des Karlsruher SC, der jetzt bei den Hessen das Kommando hat, sah die gleiche Partie, beurteilte sie aber anders, sprach von "einem starken Spiel" seiner Mannschaft. Von immer wiederkehrenden "starken Phasen".

Eine stark irritierende Einschätzung.

Fakt ist: Kampf war Trumpf im Carl-Benz-Stadion. Ein Mix aus Leidenschaft und Wille. Marcel Seegert, Waldhofs Kapitän, brachte es ganz gut und ehrlich auf den Punkt. Er redete nichts schön, bemängelte die "Durchschlagskraft im letzten Drittel", lobte aber auch: "Auf dem Platz hat man bei uns die Energie gespürt. Wir sind dagegen angerannt, haben alles probiert und letztlich auch verdient noch einen Punkt geholt."

Valmir Sulejmani hat am Montag mal wieder auf der Tribüne mitgefiebert. Der Aufstiegs-Held der Buwe, der in der Regionalliga 18 Tore beisteuerte, saß unweit der Presseplätze, ging voll mit und freute sich über das späte Happy End. Im CBS schaut er noch häufiger vorbei und auch beim Auswärtsspiel in Braunschweig drückte er als Sitznachbar von Ex-Kaderplaner Jochen Kientz die Daumen. Über seine Rückkehr von Hannover 96, wo er nicht in Tritt kommt, wird seit Wochen spekuliert. Aber ist er auch der Typ Stürmer, den der SVW sucht? Eher nicht. Andererseits: Einen wie ihn kann man immer gebrauchen.

Im Fokus sollen vor allem kopfballstarke Angreifer stehen. Brecher, die die Zuspiele von Flanken-Gott Marc Schnatterer im Luftkampf versenken können. Auch weil man beim SVW nach RNZ-Infos mittlerweile davon ausgeht, dass in der Rückrunde viele Gegner auf die Offensiv-Power der Mannheimer reagieren und entsprechend defensiver antreten werden.

Mit Sascha Mölders, 36, scheint nun genau so eine Kante auf dem Markt zu sein. Bei 1860 München wurde er freigestellt. Sein Gehalt soll bei 8000 Euro plus Prämien liegen. Zu stemmen wäre das für den Waldhof. Ein Wechsel an den Alsenweg gilt jedoch als unwahrscheinlich.

Wahrscheinlicher wäre es da schon, dass Terence Boyd, 30, bald in Mannheim aufschlägt. Sein Name fiel in den letzten Jahren und zuletzt häufig. Da aber nie was daraus wurde, haben sich die Boyd-Waldhof-Gerüchte längst zu einer Art Running-Gag entwickelt. Doch im April 2021 befeuerte der Sturmtank vom Halleschen FC die Spekulationen selbst. In einem Interview mit der Mitteldeutschen Zeitung sagte er, dass er in zwei Jahren mit seiner Familie nach Heidelberg, der Heimatstadt seiner Frau, ziehen wolle. Dort soll die älteste Tochter zur Schule gehen.

Bekannt ist: Von Heidelberg nach Mannheim ist es keine Weltreise. Nach Kaiserslautern aber auch nicht ...