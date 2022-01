Belek. (rodi) Es hätte alles so schön sein können. Optimale Wetter- und Platzbedingungen sorgen im türkischen Belek beim Trainingslager des SV Waldhof für gute Laune. Man kann derzeit davon ausgehen, dass der Drittligist für das erste Punktspiel des neuen Jahres gegen die U 23 von Borussia Dortmund (Montag, 17. Januar) topvorbereitet sein wird. Das Ziel, in der Touristenhochburg den Grundstein zu legen und die Voraussetzungen zu schaffen, im Kampf um den Aufstieg noch ein gehöriges Wörtchen mitzureden, scheint erreicht zu werden.

Getrübt wird der Aufenthalt in der Türkei aber von einem positiven Corona-Fall – der Name des Spielers wurde noch nicht kommuniziert. Seit Auftreten der Symptome am Montagabend wurde der betroffene Akteur in einem Zimmer isoliert, nun hat ein PCR-Test endgültige Gewissheit gebracht. Statt einer normalen Erkältung, wie man gehofft hatte, war es das Corona-Virus. Der Betroffene muss in Quarantäne bleiben und wird am Sonntag auch nicht im Flugzeug mit dem Rest der Mannschaft die Heimreise antreten können. "Wir sind im Austausch mit den Behörden, wie lange der Spieler in Quarantäne bleiben muss", sagt Pressesprecher Yannik Barwig. Wenn der Spieler für zehn Tage nicht aus seinem Quarantänelager darf, kann er erst am Ende der kommenden Woche nach Hause fliegen. Barwig hofft, dass die Tage, in denen sich der Akteur ohne den genauen Befund bereits in Isolation befand, angerechnet werden.

Als Konsequenz hat der Klub sein ohnehin schon strenges Hygienekonzept im Hotel noch einmal verschärft. "Die Spieler sollen dann, wenn sie auf dem Platz stehen, den Kopf freihaben und normal weiter trainieren können", sagt Barwig, der davon ausgeht, dass sich kein weiteres Teammitglied infiziert hat.

Der Corona-Fall bei den Buwe, führte, wenn auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt, am Mittwoch zur Absage des geplanten Testspiels gegen den Zweitligaaufsteiger Hansa Rostock. Als Vorsichtsmaßnahme verzichteten beide Vereine auf den Vergleich. Stattdessen ließ SVW-Coach Patrick Glöckner als Ersatzprogramm zwei Mannschaften seines Kaders, die gegen den Ostseeklub je eine Halbzeit hätten spielen sollen, auf dem eigenen Trainingsgelände gegeneinander antreten.

Am Donnerstag nahm Glöckner den Fuß etwas vom Gas. Nach einem lockeren Strandlauf sollten Marcel Seegert und Co. die hoteleigene Wellness-Oase inklusive Massagen nutzen. Nach dem Mittagessen gab der Trainer den Spielern für den Rest des Tages frei.

Eine größere Gruppe machte sich auf zum Stadtbummel mit Einkaufsmöglichkeiten. Der ein oder andere Spieler wollte auch noch den Sprung ins kalte Meer wagen. Untergegangen, so war unser letzter Stand, ist dabei keiner, so dass am Freitag wieder alle auf dem Trainingsplatz stehen werden. Fest eingeplant ist weiterhin das Testspiel am Samstag gegen den 1. FC Magdeburg.