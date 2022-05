Von Ronny Ding

Mannheim. Der SV Waldhof belegt nach 38. Spieltagen den fünften Platz in der 3. Liga. Die RNZ blickt auf eine gute Saison zurück.

> Die Auswärtsbilanz: Nur drei Niederlagen bei acht Siegen und sieben Punkteteilungen lautet die Bilanz des SVW auf des Gegners Platz, macht zusammen 31 Punkte. Nur die Aufsteiger aus Magdeburg und Braunschweig waren besser. Seit dem Dezember sind die Waldhöfer auswärts ungeschlagen.

> Die Heimbilanz:Fünf Niederlagen standen acht Siege im Carl-Benz-Stadion gegenüber. Mit 29 Punkten war die Punkteausbeute etwas schlechter als auswärts. Ohne die nachträglichen Punktabzüge aus den Türkgücü-Partien stünde Waldhof in der Tabelle vor 1860 München. Auch der Stotterstart nach der Winterpause verhinderte eine bessere Platzierung: Alleine vier Heimniederlagen setzte es nach dem Jahreswechsel.

> Die Toptorjäger: Die interne Torschützenliste führen Dominik Martinovic und Marc Schnatterer an. Beide netzten elfmal ein. Auch bei Torvorlagen liegen beide mit neun Assists gleichauf. Auffällig, dass beide Spieler vor der Winterpause deutlich öfter trafen als in der Rückrunde. Während Martinovic das Saisonfinale verletzungsbedingt und gelbgesperrt verpasste, konnte Schnatterer gegen Havelse mit seinem Tor und zwei Vorlagen noch gleichziehen. "Die Kritik an mir in der Rückrunde, dass ich im Tief stecke, wurde mir zugetragen", meinte Schnatterer schmunzelnd. "Es hat sich ja auch etwas im meinem Leben verändert", setzte er zu einer Erklärung an. Am Schlafmangel habe es aufgrund seines Nachwuchses nicht gelegen. "Meine Frau hat mich da schon unterstützt, aber wenn ich vom Training nach Hause komme, ist da halt jemand, der will auch bespaßt werden", sagt der Neu-Vater.

> Die Spieler der Saison: Stefano Russo, Marcel Costly und Jesper Verlaat steigerten sich noch einmal gegenüber der Vorsaison. Schnatterer und auch der mit Bundesligaerfahrung ausgestattete Marco Höger waren im Sommer Königstransfers bei den Blauschwarzen. Die Routiniers, die auch in der nächsten Saison unter Vertrag stehen, wollen sich den fünften Platz nicht schlechtreden lassen. "Das war ein toller Abschluss einer guten Saison von uns", meinte Höger.

> Die Kartenstatistik: Kapitän Marcel Seegert war mit neun gelben Karten der "böse Bube". "Oft sah ich die Karte gleich nach meinem ersten Foul", sagte er. Mit Höger und Adrien Lebeau flogen in dieser Saison zwei Spieler mit der Ampelkarte vom Feld, beide in Magdeburg.

> Der höchste Sieg: Den höchsten Saisonsieg, gleichzeitig auch den höchsten Sieg in der 3. Liga, gab es am Samstag gegen Havelse. Höher gewannen die Buwe in einem Meisterschaftsspiel im bezahlten Fußball nur in der Saison 1982/83, dem Bundesligaaufstiegsjahr. Gegen den BV Lüttringhausen aus Remscheid hieß es im Alsenweg-Stadion nach 90 Minuten 8:0. Torreich war in diesem Jahr auch das Spiel gegen den VfL Osnabrück (3:3).